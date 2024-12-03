台美股帶勁 法人按讚

今年來台美股漲幅名列全球主要股市冠亞軍，展望後市，投信法人認為，台美股2025年企業獲利預估成長仍有雙位數，加以擁有先進科技發展優勢，後市有「基」之彈可期，也將是掌握川普2.0及AI趨勢成長不可或缺的投資標的。

根據統計截至2日，台股加權指數今年漲幅28.4%居全球主要股市之冠、美股S&P500指數26.7%次之，聚焦科技股為主的那斯達克指數則有29.2%，挹注主動式操作的台、美股票型基金今年來績效表現。

今年來台美股漲幅名列全球主要股市冠亞軍。聯合報系資料照

復華復華基金經理人呂宏宇認為，台股與美股連動性高，預期隨AI、高速運算領域持續擴展，半導體業持續投入先進製程，會推升出口表現及電子產業發展，使台股後市不看淡。

若是投資人擔心政策會出現變動，建議可透過定期定額等投資方法布局，平衡波動風險。

理柏資訊統計，今年以來，漲幅居前的台股基金漲幅介於三至四成之間，投信發行的美國股票型基金多有逾三成，兩者表現皆比大盤還亮眼。

台美股2024年企業獲利及股價漲幅多有雙位數，展望後市，IBES Thomson Reuters統計數據顯示，美股S&P500、台股加權指數2025年獲利成長率概測仍有14.2%、14.7%，預估本益比將較2024年還低。

S&P500與那斯達克指數12月首個交易日持續收紅再創新高，復華美國新星基金經理人蔡佩珊表示，川普整體政策有助美國經濟及企業獲利，成長動能增強。

再加上步入降息循環後，有助提升消費及投資動能，使得股市多頭趨勢持續維持，預期成長性較高的科技類股仍然會是布局的主軸，循環性產業及金融類股也將受惠。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平指出，穩健的獲利增長以及漸漸趨於寬鬆的貨幣政策，再加上川普上任後的經貿政策，將會相對有利於美國的經濟發展，可望帶動美國的主要指數，持續交易在相對較高的評價水準之上。

目前，發展快速、透明度最高，及股價表現最佳的商品，在AI基礎建設層。

在大語言模型效能提升以及成本逐步降低的背景支持之下，平台與應用層的相關公司，2025年股價表現將值得期待。