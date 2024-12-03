川普2.0效應 美小型股迎黃金時代

川普將上任美國總統，市場擔憂美國貿易保護政策將攪動市場秩序，衝擊非美股市。基金業者認為，與其擔心哪些市場受到影響，不如尋找川普政策受惠標的，美國小型股可望迎向黃金時代，投資人可透過美國中小型股票型基金提早布局。

美國近期公布的經濟數據仍具韌性且正逢降息循環，通常有利與景氣連動較高的小型股表現。從近一個月美中小型股基金績效平均達9.1%，最高甚至超過13%，可見市場已逐漸反映利多。

除經濟因素外，富蘭克林證券投顧分析，與大型股相比，小型股通常更專注於國內市場，更能直接受惠美國經濟成長；美國小型股有八成左右的營收來自境內，受戰爭及貿易保護主義影響較小，甚至川普所提倡的「美國製造」政策都成為小型股的利基；此外，由於美國小型股通常是較年輕的公司，在發展初期，往往能展現出更強勁的成長力道。

富蘭克林坦伯頓集團旗下美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆．斯托菲爾表示，長期趨勢將有利於科技和工業領域的小型股，因為政府和民間機構將持續投入美國基建更新、提升國內晶片製造能力及促進製造業回流。AI將繼續推動對半導體製造、實體基建及資料中心能源解決方案的需求。

路博邁投信認為美國小型股即將大放異彩，從相對評價、宏觀驅動因素及市場動態來看，在中短期內可望迎來復興。