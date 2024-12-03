優質股息資產 吸睛

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

富達國際昨（3）日發布2025年投資展望指出，美國通貨膨脹將回溫，主要經濟體走勢分歧。在股票收益方面，宜專注評價成長潛力與優質股息，固定收益則放眼全球同樣鎖定優質標的。

富達國際亞洲經濟學家劉培乾指出，美國共和黨在總統大選中取得壓倒性勝利，大幅改變2025年的經濟前景，不確定因素將增多。富達預期美國經濟基本情境將從「軟著陸」轉為「通膨回溫」，可能推出更多財政刺激以支持成長，降低美國經濟衰退風險。

不過，劉培乾認為，其他主要經濟體，特別是歐洲及中國大陸，將不得不應對美國政策的轉變，有可能削弱成長前景，並隨著外部需求放緩造成通膨下行壓力。歐元區經濟成長率可能減少半個百分點，汽車業面臨風險尤大。

至於中國，根據過去經驗，企業可能靈活應對美國加徵關稅政策，減輕對獲利的影響。劉培乾認為，更關鍵的仍是中國支持經濟發展的宏觀穩定政策，預期相關刺激才剛開始。

富達強調，雖然經濟前景充滿不確定因素，但投資機會仍多。富達國際基金經理布路爾（Jochen Breuer）表示，在投資組合中，提供優質股息的股票仍是重要部分。歷史數據顯示，股息策略在市場波動時提供下檔保護，且長期總回報具吸引力。20年來，約40%全球股票累積回報來自股息再投資。

布路爾指出，美股股價評價偏高，投資人可以放眼其他市場。以亞股來看，核心消費股具防禦特質，股價較其他產業便宜，且現金股利有吸引力；房地產股則可注意以租金收入為主的個股。

在固定收益方面，富達國際基金經理杜倫斯（James Durance）表示，許多債券價格已不再便宜，但好消息是收益率仍不錯。目前投資的甜蜜點不在於最高評級的投資等級債，也不在於評級較差的債種，而是在評級中間的債券。

杜倫斯看好歐洲金融債投資機會，對貿易及全球經濟前景依賴程度較低，又受惠政策支持，預期可望延續今年的良好表現。

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