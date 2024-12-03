東協基金 今年統統賺

川普2.0來襲，市場關注是否將再掀起新一輪貿易戰，不過財富管理專家指出，新政府人事安排陸續公布，市場逐漸反應政策預期，部分國家有望有轉單效益，東協可望成為供應鏈移轉的受惠者之一，加上東協國家經濟穩健，投資前景值得留意。

觀察投信發行東協股票相關基金表現，今年來都繳出正報酬成績，當中三檔基金更有雙位數報酬表現亮眼，包括群益東協成長基金18.5%、復華東協世紀基金17.5%、日盛越南機會基金11.8%，投資人可多加觀察並伺機切入。

群益東協成長基金經理人楊慈珍表示，從近期總經數據來看，新加坡、馬來西亞、印尼的GDP分別成長4.1%、5.3%和4.95%，內需動能持續回升，持續關注降息趨勢對經濟動能的提振效果。政策方面，以馬來西亞為例，預算案持續減赤字政策，包括擴充稅收範圍、停止燃油補貼、調整最低工資水準等，政策措施有助經濟擴張。

儘管川普政府後續關稅政策對東協區域的影響仍須留意，在基本面有撐，以及政策加持下，搭配東協股市評價面處在合理水準，後市表現仍可關注。

楊慈珍指出，以個別國家來看，現階段相對看好印尼、菲律賓，而從產業角度而言，包括通訊服務、工業、消費、房地產等皆可留意。其中在通訊服務產業方面，東協電信商在過去二年進行整併，包括馬來西亞、印尼及泰國電信運營商，產業秩序改善，資本支出轉佳，獲利穩健擴張，故類股表現值得留意。

日盛越南機會基金研究團隊表示，標準普爾全球（S&P Global）發布越南11月製造業PMI為50.8，雖較10月數值51.2下降，但仍高於50榮枯線之上，代表整體製造業景氣依然處於持續擴張。此外，越南總理表示明年將力爭經濟成長8%左右，並將明年視為越南經濟的「加速年」，經濟增長可望為股市挹注前進動能。