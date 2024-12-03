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美國準財長支持遵守財政紀律 各類債市續獲資金追捧

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主要債券型ETF資金流向統計。（資料來源：彭博資訊）
主要債券型ETF資金流向統計。（資料來源：彭博資訊）

美國準總統川普提名新財長遵守財政紀律的風格提振投資人信心、公債殖利率下滑，各類債市續獲資金追捧，過去一周整體固定收益型ETF再獲92.35億美元資金淨流入，其中，美國債市流入金額達62.34億美元，歐洲與亞洲債市分別獲8.7億、5.17億美元資金流入。從債券信評看，投資級債獲56.06億美元資金淨流入、非投資級債獲7.96億美元資金淨流入。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國經濟將因川普政策而更強韌、通膨也有升溫風險，尤其川普政見若落實，可能在未來十年造成政府負債增加7.5兆美元，發債規模上升、殖利率上揚，此時以平均約五年到期的持債投組，除了分享降息行情外，也可避開長天期利率反應景氣和財政赤字可能回彈的風險。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，市場對潛在基本面的壓力已多數反映於價格中，以目前利差處於歷史低檔，提升持債品質可有效降低風險，也並不需要犧牲太多收益，維持精選持債策略，避免過度槓桿的企業，偏好較高品質企業，如企業模式具競爭力與可持續性，而非僅評估其信評等級。

川普 美國經濟

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