政治局勢主導 美股淨流入增溫

政治局勢主導，全股市漲跌互見。回顧全球股票型基金資金流向，至11月27，美股基金淨流入增溫至361.33億美元、持續居冠，其他股市則均呈現淨流出。

安聯投信表示，國際消息好壞參半，美歐股市持續整理。若數據符合預期，美國聯準會應仍會漸進式降息，美國總統當選人川普揚言對墨西哥、加拿大及中國大陸加徵關稅，拜登宣布以色列與黎巴嫩真主黨的停火協議，而法國因預算之爭政局動盪。

安聯投信表示，美國第3季GDP數據達2.8%，顯示經濟仍具韌性，同時政策及地緣局勢前景不明，市場謹慎評估政策前景，輔以聯準會會議紀要稱仍有望採取漸進降息，公債殖利率走降，令市場在更多領域尋找機會，近一周類股輪動延續，其中價值股相對較佳，REITs、潔淨能源領漲。

在經濟數據上，美國第3季GDP保持年增2.8%，主要受惠消費者支出廣泛成長和企業投資穩定，與初值及預期相同；聯準會公布11月6-7日會議紀錄，官員認為，如果經濟表現符合預期，有望逐步轉向更接近中性利率。

在亞洲部分，安聯投信表示，經濟數據方面，日本10月零售銷售年增1.6%、工業生產年增1.6%，均優於前期，但不如市場預期。中國大陸10月工業企業利潤比去年同期下降10%，較9月年減27.1%已有明顯改善跡象。不過今年前10個月年減4.3%，顯示在應對需求疲軟和通貨緊縮壓力下，企業獲利仍面臨考驗。

另方面，印度11月製造業採購經理人指數（PMI）為57.3，服務業PMI升至59.5，顯示景氣持續擴張。韓國央行下調基準利率25個基點至3％，已連續兩個月降息，同時下修今明兩年經濟成長率至2.2％和1.9％。日本央行行長植田和男暗示12月貨幣政策會議可能討論升息。

展望後市，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，跨資產及跨產業會是掌握AI投資契機的關鍵之一，因為許多領域、產業存在分歧現象，評價面也並不便宜，不過預期2025年獲利復甦會向更多產業擴散，因此還存在許多有吸引力的投資機會，如果川普降低企業稅率的政策能夠推動，將進一步支持企業表現，同時也可留意政策驅動的利多。

莊凱倫表示，儘管市場對川普未來上任後政策前景仍存有雜音，但回歸基本面，AI發展趨勢相當明確且強勁，加上川普支持經濟和企業的立場，都是有助支持市場表現的諸多因素之一，以多重資產布局，應可是震盪環境中，參與AI投資契機更好的選擇；建議可先留意風險面，不確定性包括關稅、聯準會政策步調和經濟表現，許多挑戰其實一直存在，面對川普2.0，借鏡前次任期經驗，預期消息面會是牽動市場的主因，結合基本面進行檢視，在AI趨勢維持正向前景之下，波動環境或也能提供更好切入點。

台股部分，安聯投信台股團隊表示，安聯投信台股團隊表示，近期如費城半導體面臨拉回整理、美指標科技股之一的財報表現與市場反應，以及市場傳出川普上任後要對中國大陸、加拿大、墨西哥等課徵關稅等雜音，都讓台股面臨短線調節壓力。就題材面，除了AI概念股仍為盤面主流外，近期盤面包括 BBU 及電子原物料概念股，也多有表現。

就投資上來說，安聯投信台股團隊表示，仍看好股票趨勢，將持續觀察市場變化，不會特別因應短期雜音，但若發生長期結構性改變，公司競爭力或利潤出現變化，就需適時因應調整。此外，根據過去經驗，美國GDP每成長1%，對科技產品需求成長3%，因此，美國經濟維持成長，對台灣科技產業仍相當有利。

策略上，安聯投信台股團隊仍建議，聚焦能見度達二到三年的產業，如半導體先進製程、AI伺服器、IP/ASIC、蘋概、光通、電子紙等；產業成長集中於先進製程，相關供應鏈能見度佳；成熟製程價量皆承壓，需留意終端需求；GB200出貨在即，有利相關供應鏈業績明年第1季淡季不淡。