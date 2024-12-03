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投資級債轉漲 資金淨流入降溫

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向。資料來源：美銀、EPFR
債券基金資金流向。資料來源：美銀、EPFR

公債殖利率微幅回落，債市全面小漲。據美銀引述EPFR統計顯示，上周截至11月27日，投資級債淨流入降溫至27.8億美元、非投資等級債轉為淨流出10.9億美元，新興市場債淨流出金額降溫至28.5億美元。

安聯投信表示，經數日斟酌，川普提名避險基金經理人Scott Bessent擔任新政府的財政部長，美國財長人選塵埃落定，加上以色列與黎巴嫩真主黨在美國斡旋下達成為期60天停火協議。近一周美國10年期公債殖利率小幅下跌，各券種皆有所表現；其中，可轉債受惠於美股走揚，單週上漲1.42%，今年以來則上漲15.56%。

安聯投信表示，投資級債轉漲，資金淨流入降溫。在政經情勢方面，美國準新任美國財長Scott Bessent受訪時透露，將優先實現川普在大選時的減稅承諾，還將聚焦實施關稅措施、削減開支和維持美元作為全球準備貨幣地位。

另方面，聯準會11月貨幣政策 會議紀要顯示，在經濟保持穩固、通膨緩慢降溫之際，決策者普遍支持對未來降息採取謹慎態度，聯準會關注核心PCE價格指數10月份年增加速上升，進一步支持央行對降息謹慎立場。

歐洲方面，標普全球11月PMI初值顯示歐元區企業活動意外萎縮，交易員對於歐洲央行降息押注隨之激增，歐元一度跌至兩年最低。隨著預算之爭引發政治困境，法國10年期國債殖利率一度與同期限希臘國債齊平，為有史以來首次。

在風險債券方面，安聯投信表示，近一周反彈停滯，數據顯示美國消費者信心跳升至一年多以來的最高點，這表明經濟和勞動市場的強勁表現。對經濟增長和堅韌勞動市場的強勁樂觀情緒打破了市場對持續降息的期望。

面對近期債市表現，安聯投信表示，現階段大致由政治局勢主導，一方面受到聯準會官員重申對聯準會需要降息幅度的不確定性影響，另方面，降息預期降溫，風險債市場在選後反彈無法延續，壓抑買氣。整理來看，債市波動回落 、投資級債轉為上漲，淨流入降溫。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，可轉債是團隊最偏好的資產之一，也是收益成長策略「跟漲抗跌」的靈魂。根據可轉債的股價敏感度做分類，可以分成低敏感的「非轉換型」、中敏感的「總報酬型」與高敏感的「股價敏感型」。其中投資團隊相對偏好「總報酬型」，多半為新發行的債券。

謝佳伶表示，在利率仍相對高檔的情況下，企業可以透過新發行可轉債來支付較低的融資成本，有助於使新發債量回升，市場也會有更多優質的「總報酬型」可轉債可供投資。此外，企業獲利成長動能可望由先前少數大型科技股撐場，逐漸轉移到其他中小型標的，帶動漲幅擴散與落後補漲的行情，有利於發行可轉債的相關企業有所表現。2025年可轉債報酬可望扭轉2022-2024年期間落後股票的情形，達到接近股票的水準，甚至有機會更好。

美國 降息

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