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美股延續11月漲勢 史指那指12月首日同創新高

賴總統與裴洛西通話 提及雙重課稅盼盡速推動美立法

太空衛星、金融科技 搶鏡

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

11月美國總統大選結果影響金融市場行情，川普重返白宮，海外股票型ETF績效排行大洗牌，11月漲幅前三名投資主題剛好緊繞川普政策概念，包括：太空衛星、金融科技等，其中，第一金太空衛星（00910）及國泰數位支付服務兩檔11月漲幅在20%附近，今年以來漲幅也超過60%。

11月前十名海外股票ETF漲幅都在5%以上，主要投資主題除了太空衛星、金融科技，還包括道瓊、資安、AI、電動車等，川普政策概念股表現強勁是這波ETF表現洗牌的關鍵，一舉推升相關標的年度排名。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，川普重視太空衛星議題，美國國家太空總署（NASA）可望與民間企業更緊密合作，像是富豪馬斯克入閣，鎖定鬆綁太空火箭發展等管制議題，推動火星探索，確保美國在太空發展領先中國等，太空發展列為川普新政府重要發展議題，並可望成為2025年金融市場受惠投資主題。

儘管川普新政府尚未上任，不過太空相關個股持續展現強勁漲勢，曾萬勝表示，太空相關個股以中小股為主，也是近期美股表現強勢族群。

曾萬勝表示，太空衛星產業受惠於近期美國商務部提供的政府補貼，企業併購了多元技術領域，加上火箭開發及商業發射訂單加速成長，近期相關企業營收正向。

不過，太空衛星產業屬於高資金投入、高技術含量的科技領域，產業進入門檻高，具備較大的投資波動度與成長動能，投資人採取單筆搭配定期定額長期投資為宜。

中信特選金融經理人張苡琤表示，川普確認當選以來，美國金融股表現相當亮眼，主因川普政策包含放寬金融監管、減稅政策和經濟刺激措施，皆對美國金融股產生積極影響。

尤其大型金融股，隨著金融科技的不斷發展和可能的監管放寬，大型金融股有望在未來幾年內實現顯著增長，不僅可能受益於傳統銀行業務的改善，還可能在新興金融服務領域占據領先地位。

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