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美股延續11月漲勢 史指那指12月首日同創新高

賴總統與裴洛西通話 提及雙重課稅盼盡速推動美立法

投資級債 資金追捧

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
主要固定收益型ETF資金流向統計
主要固定收益型ETF資金流向統計

過去一周整體固定收益型ETF再獲92.3億美元資金淨流入，其中美國債市流入金額達62.3億美元，歐洲與亞洲債市分別獲8.7億、5.1億美元資金流入。從債券信評看，投資級債獲56.0億美元資金淨流入、非投資級債獲7.9億美元資金淨流入。

美國準總統川普提名新財長遵守財政紀律的風格提振投資人信心、公債殖利率下滑，各類債市續獲資金追捧。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國經濟將因川普政策而更強韌、通膨也有升溫風險，尤其川普政見若落實可能在未來十年造成政府負債增加7.5兆美元，發債規模上升、殖利率上揚，此時以平均約五年到期的持債投組，除了分享降息行情外，也可避開長天期利率反應景氣和財政赤字可能回彈的風險。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒指出，市場對潛在基本面的壓力已多數反映於價格中，以目前利差處於歷史低檔，提升持債品質可有效降低風險，也並不需要犧牲太多收益，維持精選持債策略，避免過度槓桿的企業，偏好較高品質企業，如企業模式具競爭力與可持續性，而非僅評估其信評等級。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，可轉債是團隊最偏好的資產之一，也是收益成長策略「跟漲抗跌」的靈魂，投資團隊相對偏好「總報酬型」，多半為新發行的債券。

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