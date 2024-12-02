美股吸金 鎖定三路布局

過去一周整體股票型ETF再獲401.9億美元大額資金淨流入，資金持續集中流入美股，獲381.0億美元大額資金淨流入，拉美與中國市場分別獲2.3億與2.0億美元淨流入，反觀日本、亞洲與歐洲分別遭到33.7億、26.4億與16.3億美元資金淨流出。

美國準總統川普提名財政支出保守派的貝森特（Scott Bessent）擔任新財政部長，市場樂觀看待。

富蘭克林證券投顧表示，11月全球金融市場在川普勝選的歡呼和震撼聲中度過，美股是最大贏家，道瓊及S&P500指數月線上漲7.7%及5.8%，創今年來最佳單月表現且為2013年以來同期最佳，美國以外股市受到川普關稅威脅影響而表現分歧。歷史經驗顯示，S&P500指數12月平均上漲1.3%、上漲機率達74%，大選年12月平均漲幅更達1.5%、上漲機率高達83%，持續看好美股後市。

富蘭克林證券投顧認為，著眼美國今年黑色星期五假期銷售暢旺，展現美國消費及經濟韌性，隨川普人事布局出爐，建議投資人趁機檢視投資組合、汰弱留強，提前擘劃2025年川普新政的投資布局，核心配置建議首選美國平衡型、美國非投資等級債及複合債券型基金，網羅收益、川普紅利及聯準會降息行情，股市布局建議兵分三路，除了創新科技產業型基金，可增加美國價值型基金、美國小型股票型及公用事業／基礎建設產業型基金，卡位川普政策紅利，美國以外市場首選印度和日本股市。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，在產業布局方面，於AI大趨勢下，科技成長股中長期前景仍可期待，而在政策新局下，金融監管有望放寬，進而提振IPO、企業併購活動熱度，有助增強銀行盈利及股息支付能力，故金融股表現可持續關注。

鑒於川普所持美國製造及減稅政策可望帶動資金回流美國本土企業，有助提升企業獲利，加上目前AI基建投資需求仍強勁，工業類股表現亦值得留意。