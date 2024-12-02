高股息商品 人氣紅火

台股ETF受益人數持續創高，統計今年以來65檔台股ETF受益人總共增加417.9萬人。在今年以來受益人增加前十大的台股ETF中，包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息等六檔受益人氣創新高。整體來看，穩定配息的台股高息ETF還是受投資人歡迎。

六檔受益人數創新高的台股ETF包括群益台灣精選高息、國泰永續高股息、富邦台50、元大高股息、元大台灣高息低波及元大台灣50等。

其中，群益台灣精選高息今年來增加近60萬人最多，昨（2）日公布第七次預估配息0.72元維持新高，連續七季年化配息率都逾10%，表現亮眼。

群益台灣精選高息基金經理人謝明志表示，現階段金融環境容易受眾多因素影響表現，在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的。

謝明志指出，12月為傳統歐美節慶銷售帶動股市，整體美國景氣仍具韌性且中國需求已見回升，輝達新平台動能2025年第1季加速帶動，有利於台股後市發展，觀察目前風險指標大多處低水位，股市仍無系統性風險，考量台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。

元大台灣高息低波位預估每單位配發1.4元。元大台灣高息低波ETF研究團隊表示，從長期持有角度，控制波動風險對報酬表現有正面助益，元大台灣高息低波為千億級高股息ETF中唯一具有低波動選股因子，據晨星統計至10月底近三年報酬風險比1.41（夏普值）為同類型基金排名第一，即在承受相同風險下，有機會獲得較佳報酬。同時含息報酬率為70.44%、年化波動度僅12.58%。