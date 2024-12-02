台股11月拉回，但投資人依舊大幅加碼台股ETF。據最新集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數已逾1,025萬人，上周再增6萬人，累計11月增加26萬人，續創歷史新高，其中，高股息ETF受益人數周增3.3萬人。

除台股ETF受益人增加外，海外ETF 11月底受益人數亦成長至144.3萬人，當中，上周增3.4萬人，連二周增加，主因上周有新ETF掛牌上市，以及川普即將重返白宮，包含金融、加密貨幣產業類股都上演慶祝行情。

但債券ETF出現部分投資人獲利了結，因市場預期2025年聯準會可能更放緩降息步伐以因應金融市場變化。上周債券ETF受益人數減少近2萬人，連三周呈現減少態勢，至11月底時，降至205.2萬人。

整體而言，台股ETF今年來受益人數成長417.9萬人，增幅69%。其中高股息ETF受益人數合計721.4萬人，占整體台股ETF受益人數達70%；且高股息ETF受益人數年增345.6萬人，增幅高達90%。中國信託投信分析，這顯示高股息ETF波動相對低，且分散布局優質成分股的特性，仍受追求穩健的投資人喜愛，而進一步觀察高股息ETF受益人數消長，可發現多數投資人較青睞老牌高股息ETF。

中國信託投信基金經理人張圭慧說，隨著資金大舉回流美國，不僅台股，包含其他亞太地區新興市場股市，11月表現都差強人意。但隨著交易情緒回穩，半導體領頭羊輝達股價有築底完成跡象，新一代Blackwell系列晶片也即將在明年全面量產，台股昨（2）日大漲474點，現階段持續看好半導體產業未來發展。

除看好半導體，張圭慧也看好台灣金融股，主要是受惠於相對高利環境，淨利差擴大以及台股今年來表現亮眼，銀行存放款業務以及壽險業投資收益都有增長。她認為，半導體ETF、分散布局於科技股與金融股的市值型ETF，以及高股息ETF後續仍將吸引投資人加碼。

群益台灣精選高息（00919）經理人謝明志則就整體台股展望表示，台股中長天期均線仍為上揚多頭格局，加上歷史經驗顯示台股第4季漲多跌少，預估今年第4季可維持多頭格局，建議擇優布局優質產業及個股。

中國信託投信基金經理人張瓈尹指出，雖上周債券ETF受益人數減少近2萬人，但短天期及非投等債、公司債相關ETF受益人數仍持續增加。