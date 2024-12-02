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美股延續11月漲勢 史指那指12月首日同創新高

賴總統與裴洛西通話 提及雙重課稅盼盡速推動美立法

海外基金績效靚 淨值攀高

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

全球股市近期震盪，唯獨美股獨強，但仍有不少海外基金淨值創新高。觀察投信發行的海外基金共有32檔淨值創下新高，前十名者都有逾兩成的好表現。市場法人表示，美股雖持續創新高，但仍有不同題材輪漲，投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局美股基金。

群益投信表示，關注基本面的經濟及企業盈利，目前趨勢上仍有利股市表現。由於市場對於川普減稅、美國企業海外盈餘回流與基礎建設支出政策樂觀期待，且評估川普的政策相對親商，加上美國基本面表現穩健，因此美股中長期表現仍值得期待。

主動式基金透過專業經理人的操作降低標的選擇不確定性，也能依照自身所處的年齡及理財需求進行合適的資產配置，定期定額的優勢在於免除擇時進場的困擾，能有紀律攤平投資成本，定期定額策略，期望透過時間複利的效果逐步累積資產。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，美股回歸基本面，將以類股輪動的方式支撐大盤，盤面預估將呈現高檔震盪格局。整體來看，市場正面看待機會較高，但目前美股已位於高檔，上漲空間有限；中長期來看，可選擇受惠於政見或產業長線成長看好的產業，如：醫藥、能源、金融。美股目前財報表現良好；近期因應財報看好科技軟體股、金融、國防、旅遊、超市等消費。

第一金全球eSports電競基金經理人劉郁伶指出，受惠零售、半導，及今年以來媒體娛樂類股表亮眼帶動，美國遊戲類股財報驅動股價上揚，日韓遊戲股亦見上漲表現；展望遊戲、電競產業後市表現，新機硬體技術提升、銷售帶來正向影響，市場成長動能攀升。

此外，9月底的東京電玩展，也帶來遊戲機、硬體設備等技術提升等，對遊遊戲產業後續銷售將帶動正向影響及股價成長動能。

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