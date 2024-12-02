快訊

美股延續11月漲勢 史指那指12月首日同創新高

賴總統與裴洛西通話 提及雙重課稅盼盡速推動美立法

台股外資上月大提款

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
外資持續賣超新興亞股，上周以賣超台股28.5億美元最重。 聯合報系資料照
外資持續賣超新興亞股，上周以賣超台股28.5億美元最重。 聯合報系資料照

川普貿易政策成為市場焦點，外資持續賣超新興亞股，上周以賣超台股28.5億美元最重，其次是南韓的14.7億美元，只有兩個市場逆勢吸金，即印度的4.6億美元、越南的0.4億美元。亞股上周以台股跌2.8%最重，僅兩市場收紅，即越南漲1.8%、印度漲0.9%。

今年以來，外資對新興亞股以買超南韓39.6億美元最多，其次是印尼的14.7億美元；賣超則以對台股202.6億美元最重，再來是泰國38.2億美元。今年以來，新興亞股仍以台股大漲26.8%最優，再來是印度11.1%，南韓跌7.3%最弱。

外資在新興亞洲主要股市買賣超
外資在新興亞洲主要股市買賣超

印度持續反彈行情。群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度企業財報公布完畢，加上執政黨贏得重要邦選舉與內資資金持續流入，激勵大盤從年線反彈。市場期待政府加速基礎建設支出，且經濟活動仍保有強勁態勢，持續看好印度股市中長期表現，尤其是金融、資本設備、科技、消費等類股。

台股11月遭外資賣超逾80億美元，為新興亞股最大的提款機，加權指數11月跌2.4%，月線由紅翻黑。群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，市場關注川普上任可能再次掀起全球貿易戰，台股短期承壓。

展望台股後市，陳沅易認為，隨著市場逐漸反應與調整川普再次執政的預期，市場仍將逐漸回歸基本面。市場預估台股2025年獲利可望成長近16%，中長期偏多趨勢仍未改變，短線逢回不失為買點。產業方面，看多半導體、散熱、光通訊、伺服器等。

就台股投資策略來看，安聯投信台股團隊指出，聚焦能見度達二到三年的產業，如半導體先進製程、人工智慧（AI）伺服器、矽智財（IP）/特殊應用IC（ASIC）、蘋概、光通、電子紙等；產業成長集中於先進製程，相關供應鏈能見度佳；成熟製程價量皆承壓，需留意終端需求；GB200出貨在即，有利相關供應鏈業績明年第1季淡季不淡。

越南今年來漲幅擴大到10.7%，在東南亞中名列前茅。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，在美中貿易戰背景下，越南成為全球供應鏈重組的受益國。此外，越南內需市場也持續擴張，政府更積極推動外商投資政策，長期潛力看俏。

延伸閱讀

華爾街日報：賴總統釋訊號 盼川普政府繼續支持台灣

OpenAI執行長：相信川普將支持AI產業 維持美國優勢

川普一上任就要對厝邊墨、加課25%關稅？吳嘉隆解析放狠話的言外之意

巴特爾爭議纏身、忠誠過頭…FBI局長人事案 兩黨現反對聲

相關新聞

台股外資上月大提款

川普貿易政策成為市場焦點，外資持續賣超新興亞股，上周以賣超台股28.5億美元最重，其次是南韓的14.7億美元，只有兩個市...

海外基金績效靚 淨值攀高

全球股市近期震盪，唯獨美股獨強，但仍有不少海外基金淨值創新高。觀察投信發行的海外基金共有32檔淨值創下新高，前十名者都有...

高股息商品 人氣紅火

台股ETF受益人數持續創高，統計今年以來65檔台股ETF受益人總共增加417.9萬人。在今年以來受益人增加前十大的台股E...

美股吸金 鎖定三路布局

過去一周整體股票型ETF再獲401.9億美元大額資金淨流入，資金持續集中流入美股，獲381.0億美元大額資金淨流入，拉美...

投資級債 資金追捧

過去一周整體固定收益型ETF再獲92.3億美元資金淨流入，其中美國債市流入金額達62.3億美元，歐洲與亞洲債市分別獲8....

11月受益人數攀峰

台股11月拉回，但投資人依舊大幅加碼台股ETF。據最新集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數已逾1,025萬人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。