全球市場觀測站／投資級公司債 搶鏡

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

上周全球股市震盪整理，明年1月即將上任的川普開始釋出課徵關稅的訊息，加上美國上周四感恩節休市，投資人觀察黑色星期五的節慶銷售情況，投資氣氛較審慎：債市方面，美國公債殖利率回落，投資級公司債表現突出。

野村投信表示，川普陸續公布政府官員任命，以及上任後的政策方向，並已預告1月20日上任後，將對墨西哥及加拿大課徵25%關稅，並對大陸商品加徵10%關稅，關稅戰正式展開。不只相關國家股市回檔整理，投資人擔心美國相關產業受到影響，美股亦轉趨波動。由於關稅亦會衝擊美國產業，並造成通膨上揚，市場預期川普的關稅政策主要是希望藉此與各國政府談判，達成雙方皆有利的條件交換，因此是否真的會推出仍有待觀察，不過，短期內美股將轉趨震盪，建議逢低布局並選擇基本面前景良好的品質成長股。

近期美國公債殖利率自高檔拉回，債券價格上揚。上周川普公布財政部長人選，華爾街對沖基金經理人貝森特出線，市場預期貝森特將有望嚴格控制財政赤字，避免美國國債惡化。此外，投資人亦關注上周公布的10月PCE數據，PCE年增2.3%符合市場預期，核心PCE年增率2.8%，是今年4月以來最大增幅，雖仍符合市場預期，但也顯示美國通膨降溫速度緩慢，聯準會12月是否會暫停降息，將是關注焦點。

野村投信指出，美國的政策可能會以不同的方式影響經濟成長，但目前看來，美國經濟仍具韌性，軟著陸機率高，但仍需持續觀察後續政策對於經濟的影響。然而，即使未來聯準會降息幅度與速度趨緩，持續寬鬆的方向不變，債市仍將受惠，投資級公司債以較佳的信用評等與高於公債的收益率，成為資金進駐重心，且投資級公司債與股市的關聯度相對較低，可以作為搭配股市、降低波動風險的資產之一。

對於後續注意事項，野村投信提醒，除美國節慶消費情況外，本周即將公布的11月ISM製造業PMI以及11月失業率等，也是觀察經濟動向的重要依據。

美國公債 關稅

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