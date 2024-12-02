台股基金 迎旺季行情

投資人擔憂川普上任後的政策推動，使近期投資市場情緒轉偏保守。不過，投信法人表示，受惠於台、美企業獲利看增，加上第4季將由旺季行情帶動，指數仍有表現空間，投資人可定期定額布局台股基金。

台股近期位於高檔震盪，如以短線來看，投信法人認為，恐持續震盪整理，後續仍需觀察外資期貨空單及融資籌碼之變化。但時間拉長來看，日盛投信台股投資研究團隊表示，標普美國11月綜合PMI初值表現持續優於預期，根據調查顯示，企業認為聯準會持續降息，以及新政府上任將採取更有利於市場和產業政策，對未來一年展望信心顯著提升，有助維持美國經濟成長、通膨放緩趨勢。

台股股票型基金績效 圖／經濟日報提供

根據最新彭博調查，連續第二個月上調今年下半年到明年第1季經濟成長，今明兩年經濟成長率皆出現上修。經濟基本面仍持續有不錯表現。

此外，截至11月15日，已有95.4%標普500企業成分股公布第3季財報，其中75.6%企業獲利優於市場預期，高於長期平均74.6%，該季獲利預期成長8.2%，以通訊服務、資訊科技和非必需消費等成長型類股成長較高。

日盛投信台股投資研究團隊指出，根據SEMI國際半導體產業協會與TechInsights發布2024年第3季半導體製造監測報告（SSM），該季度全球半導體製造業成長強勁，所有關鍵產業指標均呈現季增長，為兩年來首見，其中電子產品銷售額第3季季增8%，第4季預計季增20%。這波成長主要由季節性因素和AI資料中心的強力投資需求所帶動，此一成長勢頭可望延續至本季，預料半導體製造業將持續展現成長動能。

近期台股盤面焦點為選股優於擇市，AI浪潮推升半導體需求，後續展望樂觀，相關概念族群在整理一段時間後，有望重新吸引資金青睞。野村台灣高股息基金經理人姜柏全表示，受到川普課徵關稅的言論影響，台股近期走勢轉趨震盪。