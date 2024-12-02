信用債雙多 不怕亂流

近來債市因川普即將重返白宮而出現雜音，但展望2025年，投信法人認為，全球經濟成長穩健但略為放緩，通膨將朝目標靠攏，預期聯準會仍將維持降息態勢，固定收益產品吸引力與需求仍高，信用債表現應會優於公債，建議既有部位可續抱，利率若有反彈則是布局好時機。

瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭表示，目前總經背景與90年代類似，經濟成長略高於趨勢，聯準會利率政策走向寬鬆，債券利差將會有一段時間維持在低水平，2025年上半年有望平穩，下半年則將關注經濟狀況，以及川普新政施行程度而定。

債市2025年第1季展望 圖／經濟日報提供

周曉蘭說，信用債收益率仍相對高，預估2025年有機會連續第三年維持正報酬，且信用債擁有兩大投資優勢，第一，目前美股報酬率、美債收益率高，但波動度也高，信用債更具相對高收益與低波動優勢；再來，近一年信用債與公債及股票的相關性下降，可發揮降低波動的效果。

投資等級債利差近期一度擴大，但考量美國增長風險仍存，加上強勁的市場技術面與相對高的美債收益率及供應放緩，預計利差仍有收斂機會；非投資等級債受惠於未來一季風險資產有較強的基本面，儘管經濟成長動能漸緩，但企業獲利仍強，下檔風險得以控制。

新興債部分，周曉蘭說，川普上次任期內新興資產曾大跌，但次年大幅反彈。美國經貿政策與新關稅措施可能會對市場情緒與製造業擴張速度產生影響，尤其是中國市場；新興市場需求的復甦力道將是關鍵，需求增長將推動債市發展，各國的政策與經濟動能變化也將是影響市場的主要因素。

保德信市場策略團隊主管葉家榮指出，只要降息循環持續，牽引美債利率走勢的長線因素仍在於貨幣政策方向，目前利率來到相對高點，建議加碼進場。可採取多元債券配置，例如投資等級債持續吸引中長期資金流入，且更受惠於降息環境；非投資級債方面，看好經濟數據回溫，企業債信用利差區間波動，非投資等級債持續具有收益優勢；新興主權債也具有殖利率優勢。

富蘭克林證券投顧則建議，債市投資策略可雙管齊下，建議以持債平均約五年到期的中天期美元複合債型基金，搭配美國非投資級公司債型基金，爭取收益空間並分享川普提振經濟行情。