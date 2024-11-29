基金停損停利 專家教戰

共同基金由經理人操盤，對於沒有時間選股或不懂財報的人，簡單又容易上手，因此又有「國人理財工具」的稱號。不過，在長期理財的過程中，基金適合一路持續投資嗎？定期定額需要停損或停利嗎？

法人認為，投資人可以先確定自己的風險承受度、投資屬性及投資目標，再來決定是否停損或停利。不過，整體來看，定期定額就是透過分散風險的方式穩健長時間布局，通常需要較長時間才彰顯投資成果，投資人最好避免頻繁停損或停利。

基富通總經理王浩宇表示，停損、停利都是控制風險的方法，停損是避免投資損失超過個人的承擔能力，停利則是避免過度貪婪的作法。不過，每個投資人應該根據個人不同的投資目標、風險承受能力和時間期限，採取合適的策略，沒有絕對的標準答案。

例如，對於以單筆、風險承受度較低或以短期為目標的投資人，王浩宇建議可透過設定停損或停利點來掌控好風險；對於定期定額、風險承受度較高或以退休準備等長期目標的投資人，可能選擇不停損停利，甚至應搭配低檔加碼的機制，目標是追求長期資本的累積。

王浩宇強調，定期定額的核心投資理念是分批進場降低單位成本，並隨著時間推移，在市場長期向上的趨勢中逐步累積資產，而非依據短期市場的高、低點來決定買賣，所以應該避免頻繁停損或停利，以免干擾長期投資效果，而錯失市場長期上升的機會。

瀚亞投信則表示，如果獲得的報酬已遠超過心理設定目標，建議可先部分調節漲多的基金，並將資金轉向其他具長線題材的基金產品。假如出現空頭環境，建議可加碼布局長期走勢向上的產品，或是增加現金水位，伺機再布局。

如果遇到短期內市場大漲而急速推升獲利，投資人若要停利，王浩宇建議停一半為原則，並保持繼續扣款，一方面讓部分獲利入袋為安，一方面保留長期定期定額累積的基礎。

第一金投信指出，停利與停損的規劃，會因個人目標不同而有所差異。站在個人的資金需求及規劃來看，如果有設定好目標，像是購屋頭期款、結婚基金、子女留學基金等，就可以投資過程中，設定停利、停損目標。

如果是退休規劃，以基富通好好退休準備平台的專案基金為例，已有專家依據長期績效、標準差等指標做好第一層的篩選與定期把關，排除風險等級最低的RR1與最高的RR5，介於RR2保守到RR4相對積極的類型，都是適合長期理財的投資標的，即適合投資人一路投資不中斷。

基富通解說，在好好退休準備平台的專案基金，每檔基金大約持有30到50檔成分股票或債券，風險已經相當分散，而且由經理人依據市場狀況調整持股狀況或現金水位，也就是有一定程度的停損停利概念。換句話說，將停損停利的工作交給專業經理人，投資人只要持續定期定額即可。