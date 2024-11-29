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選定核心資產 一路長抱

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
美股長期走勢維持向上，加上有人工智慧（AI）等題材支撐，牛市行情可望延續。（美聯社）
美股長期走勢維持向上，加上有人工智慧（AI）等題材支撐，牛市行情可望延續。（美聯社）

定期定額布局基金時，決定是否停利停損的關鍵，除了個人特定需求之外，也包括市場的長期趨勢變化、波動程度與後市展望等因素。法人指出，核心資產適合一路長抱，衛星資產則可設定停損或停利點。

基富通總經理王浩宇表示，一般來說，波動度較大的資產，如新興市場或單一產業的股票型基金，短期波動度通常較高，超越一般人的風險承受度，建議設定停損停利策略。反之，波動度中性或較低的資產，如成熟國家股票型基金或投資等級基金，設定停損停利的效果有限。

瀚亞投信指出，近年來全球主要股市呈現牛市行情，且長期走勢皆向上，基本上多數基金產品可一路採取定期定額扣款介入。例如美國、台灣、印度、日本等市場，若三年來都有紀律性地扣款參與，至今的報酬相當可觀。

瀚亞投信認為，未來一年市場不確定因素增多，波動也不會少。不過，美股長期走勢維持向上，加上有人工智慧（AI）等題材支撐，牛市行情可望延續。印度、台灣等新興股市前景看好，波動也較大，都適合長線定期定額布局。

第一金投信也認為，美股及台股等股市具備長期發展潛力，就是相當適合長期定期定額持續扣款的標的，可一路長抱。另一方面，像是美國小型股、中國大陸股市等，很容易受到政策影響，因此最好設定停損點，或在相對高檔進行停利。

停利 停損 定期定額

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