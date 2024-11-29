多重資產基金 穩穩賺

台股近期雖然表現震盪。不過，法人指出，市場仍有眾多投資機會，尤其川普重返白宮後，貿易戰等議題再次成為新興市場的關注焦點，建議透過多重資產基金穩健布局。

整體上，合庫入息優化多重資產基金經理人黃馨世表示，若只投資單一區域的股市，要承受較大的波動，建議同時投資多重資產基金，透過基金持有可轉換公司債、特別股、主權債等更多元、分散的組合，穩健應對接下來的挑戰。此外，當通膨不再是最主要的市場驅動因素，股債很可能回歸報酬負相關，股債分散配置能帶來更大的效益。

針對美國降息趨勢，黃馨世分析，預估2025年底聯邦基金有效利率可能在3.5%以下。通膨逐漸回歸目標，消費信貸的拖欠率攀升顯示經濟成長前景較溫和。而目前政策利率高於中性利率，代表央行維持緊縮的貨幣政策，需要降息調整到中立、不干預的立場。

以美國公債投資展望，目前11月下旬利率高，是有利的進場點。黃馨世提到，觀察降息時程延後風險有三點：全球供應鏈脫鉤、勞動市場比預期更有韌性、地緣政治衝突升溫影響原物料價格，投資人應謹慎關注相關資訊，靈活調整策略。

非投資等級公司債的部分，目前的殖利率有吸引力，但是利差比於歷史上幾次循環的波段低點平均還要更低，籌碼面也有過熱跡象。

長期來說，非投等債信評組成中，BB級增加，CCC級下滑，且私人信貸市場持續增長，直接貸款和資產融資是發行人可替代的資金來源，但不足抵銷評價面的不利因素。

黃馨世建議，若手上有歐元資金，歐元非投資等級債是優於美元非投資等級債的。除利差有下降空間，它們的利息覆蓋率、EBITDA利潤率等基本面指標皆優於長期均值。

新興市場主權債的投資，殖利率跟評價都具吸引力，發行人短期債務到期不多，新興國家通膨正在改善，財政狀況與經濟成長不好也不壞。他認為，現在也是新興市場主權債不錯的進場點。

新興市場當地貨幣債優於新興市場強勢貨幣債，主要考量到新興國家相對成熟國家實質利率較高，尤其在拉丁美洲，蓋過新興國家利率期限結構低斜率的不利因素。

若依信評拆分新興市場主權債，非投資等級優於投資等級，主要考量到投資等級估值已從2022年通膨危機中充分回復，報酬潛力較低。

股市方面，目前企業盈餘成長動能佳，股價修正風險在合理範圍，雖然新冷戰，地緣政治衝突多，但家庭資產負債表健康，企業資產負債表健康，且降息有助延後衰退。

此外，據Bloomberg預估美國衰退機率25%，歐盟30%。各區域當中，日股在評價面及籌碼面具優勢，日本正在進行公司治理上的改革，且日幣定存的息收低，機會成本低。

黃馨世認為資產配置要根據自身狀況調整。像是短期有大筆開銷的民眾，建議提高風險意識，避免投資虧損打亂人生規劃。

操作心法

●關注變數所帶來的影響

注意貿易戰和地緣政治衝突帶來的風險，可能對市場造成不確定性。此外，經濟的韌性和消費熱度也是潛在的風險因素。

●樂觀看待亞洲相關企業

由於台灣高度依賴外銷貿易，美中貿易戰可能對台灣市場造成影響。儘管如此，根據歷史經驗，亞洲相關企業長期成長潛力持樂觀態度。（崔馨方）

投資小叮嚀

●留意投資標的，防止落入財損困境

一般民眾對於來路不明的投資機會要高度警慎，理解自己投資的資產，避免投資詐騙，避免以期貨等工具承受過多的風險導致破產。

●專家代勞，省心又省力

除了理解金融市場及自己投資的資產，委託基金公司的專業人士操作是另一種解方。省下時間投資自己，享受生活。（崔馨方）