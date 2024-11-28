本月14檔打敗大盤…台股高含「金」量商品 帶勁

市場波動加劇，盤面風格也轉換，11月截至28日，加權報酬指數下跌2.2%，平均57檔台股原型ETF下跌2.9%，其中有14檔表現贏過大盤，類型集中在高含「金」量、傳產比重高以及高股息ETF上，國泰股利精選30、永豐優息存股更是逆勢交出正報酬。

觀察盤面11月以來表現，運輸、營建、通信網路、電腦及週邊設備、金融保線等類股逆勢收紅，也反映在台股ETF表現上，前十強依序為國泰股利精選30漲0.8%、永豐優息存股漲0.5%、元大MSCI金融跌0.04%、富邦臺灣中小跌0.94%、大華優利高填息30跌0.96%、兆豐電子高息等權跌1.15%、群益台灣精選高息跌1.16%、凱基台灣AI 50跌1.3%、統一台灣高息動能跌1.5%、元大台灣價值高息跌1.8%。

國泰股利精選30採智能因子Smart Beta選股策略，金融保險類股超過六成，第一大成分股中信金權重達11.2%，兆豐金、玉山金等都是成分股，同時，也重視風險分散，持有近兩成通信網路類股，傳統產業食品、水泥、鋼鐵、汽車也都包含在內，降低單一產業出現波動影響股價，效掌握產業輪動上漲機會。

法人認為，聯準會（Fed）再度重申降息方向不變，有助市場資金回流新興市場，外資有望回補台股，過往回補之標的即以半導體業及金融業為主，而金融股評價較低有望優先受惠。

此外，金融股今年營運表現亮眼，近期大型金控如富邦金、國泰金皆表示2025年股利將有望調升，激勵金融股股價表現，建議投資人可透過元大MSCI金融適當介入布局參與金融業成長契機。

大華優利高填息30經理人郭修誠表示，近期台股大盤的風格轉變，自今年上半年的強勁反彈之後，最近趨勢從成長股轉向價值股，因此，可見大華優利高填息30成分股表現優異。長期而言，AI基礎設施和設備的蓬勃發展，明年與之後台灣加權指數的強勁驅動力。

惟地緣政治緊張局勢和川普未來的政策帶來的風險仍需要關注。

舉例來說，川普贏得大選後，消費性電子終端需求略有放緩，推測可能是對於經濟的不確定性使得消費者需求略有暫停。但從另一面來談，川普政府的上任後，也有機會看到清潔網路政策再次開始實施，這將排除所有中國網路供應商，為台灣供應商創造良好的機會。