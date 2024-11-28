下月升任董座 黃琡珺掌富蘭克林投顧

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

投信投顧圈傳出高層人事異動，以「國民的基金」品牌聞名的老牌基金公司、富蘭克林證券投顧總經理黃琡珺12月將升任董事長，並挖角了第一金投信的業務主管李汪旗接任投顧總座，將一同聯手為富蘭克林再創基金業務新扉頁。

富蘭克林證券投顧是台灣第一家顧問美國註冊基金的基金業者，由有「台灣基金教父」之稱的劉吉人創立於1991年，在台灣民眾聽到「基金」以為是「雞精」的年代，便將「富蘭克林坦伯頓」品牌從美國引介進入台灣，投注大量財力、人力進行基金教育宣導。

走過33個年頭，目前除代理富蘭克林坦伯頓系列基金外，並取得美盛全球系列基金總代理人資格。

統計至今年10月底，富蘭克林證券投顧在台總代理的基金數目已有76檔，再加上可供銷售與顧問服務的富蘭克林華美投信31檔基金，總基金數已擴增到107檔，產品線在國內基金公司居前段班。

黃琡珺為富蘭克林證券投顧創始員工，跟著劉吉人一路篳路藍縷打下台灣基金江山，為人低調務實，歷練研究、業務等各單位，在2020年升任總經理，如今將再升任董事長。

即將接任總經理的李汪旗早期服務於外商基金公司，曾任富達投信通路業務部副總經理、鋒裕投顧Sales Director、先鋒投顧投資研究部副總經理，後受邀至第一金投信擔任行銷業務處資深協理，再升任行銷業務處處主管暨副總經理。

據悉，李汪旗於第一金投信任期至11月30日，未來第一金投信行銷業務處處主管將由總經理廖文偉兼任，自12月1日生效。

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