美、日股基金 資金追捧

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

迎接美國聯準會（Fed）降息，國人布局海外股市時，以美股、日股等成熟市場為主，少量布局印度及中國基金；至於產業基金，則以健康護理及科技基金的人氣最高。

境外基金資訊觀測站統計，在2024年第3季，國人最愛的境外股票基金為摩根士丹利環球機會基金，單季淨申購100.2億元，也是唯一吸金超過100億元的股票基金。這檔基金鎖定人工智慧（AI）及軟體服務的雙重利基題材，今年來大漲37%。

在摩根士丹利環球機會基金，以美股占57.9%最高，其次是歐股的21.2%；產業的分布相當特別，以非核心消費股占33.4%最多，遠高於參考指標的10.6%，科技股雖占18.1%次之，但低於參考指標的24.5%，完全不持有醫療保健、日常消費、能源等類股。

第3季銷售亞軍為摩根美國基金，單季吸金70.4億元。這檔基金強調兼顧價值及成長股，今年來大漲35%，在同型基金中名列前茅，目前資訊科技股的比重為26.3%，其次是金融股的17.6%、非核心消費股的12.4%、健康護理股的9.1%；前三大持股為微軟、輝達、亞馬遜。

貝萊德全球智慧數據股票入息基金第3季淨流入58.4億元，為銷售季軍。這檔基金以美股占62.1%最多，其次是中國大陸的5.5%、日本的5.4%、台股的2.8%；產業以資訊科技股占19.1%最多，其次是金融股的15.2%。如果選擇美元穩定月配息，半年來的年化配息率介於6.93~7.22%。

野村日本策略價值基金第3季淨流入46億元，富達永續發展健康護理基金淨流入43.2億元，分別為第3季吸金第四、五名的股票基金。

延伸閱讀

科技股漲勢帶動 日股終場收高

第一金投資教戰／日股反攻 三族群聚焦

輝達營收預測未達最高期待 日股收低

日股資金回籠 長線可期

相關新聞

加碼台股基金 良機到

近期台股震盪，今年來漲幅收斂至24.56%，但也正好是台股基金逢低加碼好時機。根據過往37年的統計資料，台股12月上漲機...

利基型中小股 活力旺

市場近期擔憂全球關稅戰爆發，資金持續退場觀望，同樣影響台股指數表現震盪。觀察台股中小型基金前十強表現皆逾20%以上的績效...

錢進多重資產 添勝算

川普將在明年1月就職美國總統，政黨輪替將為全球市場帶來投資變局。投信法人指出，現階段建議投資人以股債平衡的多重資產策略因...

美、日股基金 資金追捧

迎接美國聯準會（Fed）降息，國人布局海外股市時，以美股、日股等成熟市場為主，少量布局印度及中國基金；至於產業基金，則以...

下月升任董座 黃琡珺掌富蘭克林投顧

投信投顧圈傳出高層人事異動，以「國民的基金」品牌聞名的老牌基金公司、富蘭克林證券投顧總經理黃琡珺12月將升任董事長，並挖...

本月14檔打敗大盤…台股高含「金」量商品 帶勁

市場波動加劇，盤面風格也轉換，11月截至28日，加權報酬指數下跌2.2%，平均57檔台股原型ETF下跌2.9%，其中有1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。