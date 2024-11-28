美、日股基金 資金追捧

迎接美國聯準會（Fed）降息，國人布局海外股市時，以美股、日股等成熟市場為主，少量布局印度及中國基金；至於產業基金，則以健康護理及科技基金的人氣最高。

境外基金資訊觀測站統計，在2024年第3季，國人最愛的境外股票基金為摩根士丹利環球機會基金，單季淨申購100.2億元，也是唯一吸金超過100億元的股票基金。這檔基金鎖定人工智慧（AI）及軟體服務的雙重利基題材，今年來大漲37%。

在摩根士丹利環球機會基金，以美股占57.9%最高，其次是歐股的21.2%；產業的分布相當特別，以非核心消費股占33.4%最多，遠高於參考指標的10.6%，科技股雖占18.1%次之，但低於參考指標的24.5%，完全不持有醫療保健、日常消費、能源等類股。

第3季銷售亞軍為摩根美國基金，單季吸金70.4億元。這檔基金強調兼顧價值及成長股，今年來大漲35%，在同型基金中名列前茅，目前資訊科技股的比重為26.3%，其次是金融股的17.6%、非核心消費股的12.4%、健康護理股的9.1%；前三大持股為微軟、輝達、亞馬遜。

貝萊德全球智慧數據股票入息基金第3季淨流入58.4億元，為銷售季軍。這檔基金以美股占62.1%最多，其次是中國大陸的5.5%、日本的5.4%、台股的2.8%；產業以資訊科技股占19.1%最多，其次是金融股的15.2%。如果選擇美元穩定月配息，半年來的年化配息率介於6.93~7.22%。

野村日本策略價值基金第3季淨流入46億元，富達永續發展健康護理基金淨流入43.2億元，分別為第3季吸金第四、五名的股票基金。