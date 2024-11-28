錢進多重資產 添勝算

川普將在明年1月就職美國總統，政黨輪替將為全球市場帶來投資變局。投信法人指出，現階段建議投資人以股債平衡的多重資產策略因應，將股票配置在不同主題，輔以低波動債券，打造攻守兼備的資產組合。

富蘭克林證券投顧表示，迎接川普2.0的全球新氣象，預期2025年美國資產仍將穩居投資主流，其中在川普傾向放鬆監管及推動減稅等親商政策引領下，有利美國經濟及企業獲利表現，美國股市及美國非投資等級債將優先受惠，而美國通膨緩步下滑也讓聯準會維持漸進式降息政策，營造寬鬆資金環境。

考量川普個性多變難測，加上川普的關稅貿易保護主義也將增添市場波動，建議以「股債均衡、保持多元與彈性」的美國平衡型基金惟核心配置，掌握多元機會並可防禦股市波動。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，今年以來S&P500指數表現強勁，但不同於上半年主要貢獻來自所謂美股七雄所貢獻，下半年來美股表現廣度已顯著改善，因此創造了更多投資機會，包括能源、公用事業、原物料及金融與工業等類股都出現明顯漲勢，有利美股整體多頭走得更長遠。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，在各界關注川普與聯準會政策之下，也令金融市場波動頻頻，不過整體而言，在經濟、企業獲利持穩前提下，搭配年底前季節性效應有利風險性資產表現。

在投資布局方面，建議可聚焦於兼顧成長性及政策受惠的科技、金融、工業股，而考量短期殖利率上行風險，可留意存續期間較短、收益水準較高券種，以提升投組收益水準並平衡投組波動。