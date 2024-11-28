利基型中小股 活力旺

市場近期擔憂全球關稅戰爆發，資金持續退場觀望，同樣影響台股指數表現震盪。觀察台股中小型基金前十強表現皆逾20%以上的績效，法人表示，台股基本面仍穩健，建議拉回逢低分批布局，利基型中小股後市持續看多。

觀察台股中小型基金近一年來報酬表現，包括台新台灣中小、PGIM保德信中小型股、富邦精銳中小績效表現逾30%表現優於大盤，摩根中小、永豐中小、國泰中小成長、野村中小、施羅德台灣樂活中小、野村中小、復華中小精選，仍有20%以上的績效。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈分析，近期台股欲振乏力，主要受到川普勝選後市場最擔憂的貿易制裁及關稅問題，市場傳出拜登將進一步擴大中國禁令，涉及範圍包括高頻寬記憶體晶片及與AI人工智慧相關的產品，在擔憂全球爆發關稅戰的陰影下，資金持續退場觀望。

杜欣霈認為，對於台股至春節前表現無須看淡，首先是AI商機可望讓台灣的景氣高原期間拉長，推升台股評價與獲利能力預估值維持上調，另一方面則是觀察近五次美國總統選舉後的行情走勢，除2008金融海嘯外，均呈現選前先跌選後回升態勢，年底尤其12月美股行情偏多機率高。

台新台灣中小基金經理人沈建宏指出，輝達（NVIDIA）第3季財報公布，營收達350.8億美元，年增94%，優於分析師預期331.6億美元；資料中心營收為308億美元，年增112%；EPS81美分，優於預期的75美分；毛利率達73.5%，分析師紛紛調升目標價，激勵科技股後市多頭信心。

基本面來看，台積電法說會釋出半導體產業景氣正面訊息，加上輝達Blackwell晶片的出貨量預計將於明年大幅提升，公司對於在第4季實現「數十億美元」的Blackwell收入有信心，可為股市帶來下檔支撐，利基型中小股後市持續看多。