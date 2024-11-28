加碼台股基金 良機到

近期台股震盪，今年來漲幅收斂至24.56%，但也正好是台股基金逢低加碼好時機。根據過往37年的統計資料，台股12月上漲機率達76%，居各月分上漲機率之冠。法人指出，近期台股外資空單在期貨結算後略微降低，籌碼面轉佳，使台股年底有機會震盪向上。

觀察台股各類型基今（2024）年來績效平均表現，其中以價值型28.85%表現最佳，其次依序為中概型23.22%、科技型19.34%，一般股票型19.05%、中小型18.9%、上櫃股票型10.38%，而被動式台股ETF（不含今年新成立）平均表現由於不含息，今年來僅11.38%，如果含息報酬則是19.71%。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。後續將密切關注新政府的政策走向，特別是涉及貿易、科技和稅收的政策。

今年來金融環境受降息、地緣政治風險、美國總統大選等眾多因素影響瞬息變化，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，為投資組合帶來穩定的收益，深受投資人喜愛，投資人可留意台股高息ETF相關投資契機。

統一台灣動力基金經理人張哲瑋表示，近期美國經濟數據及企業財報皆顯示，消費支出保持穩健，使經濟有望朝不著陸方向邁進。聯準會降息速度雖仍存在不確定性，但利率調降的趨勢不變，資金面仍有利股市評價上升。

群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，川普政府把AI相關投資領域放在政見主軸中，趨勢仍對台灣電子產業有利。在AI 需求及內需穩定的扶持下，台灣景氣仍在擴張軌道。主計處預測 2024、2025年台灣GDP 成長率為3.9%、3.26%。目前市場預估台灣企業獲利2025年增約16%雙位數增長為經濟底氣，考量台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中指出，川普上屆任期，美股各指數全面上揚，科技股為主的那斯達克指數表現突出，台股與美科技股連動度高，期間亦受惠大漲；邁向川普2.0，研判台股仍見震盪上揚趨勢，近期台股若出現大幅震盪修正，逢拉回就是長線投資較佳機會。