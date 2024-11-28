川普執政科技股尚勇 六檔全球型基金翻倍漲

川普執政，傳產股優於科技股，只是迷思！此次川普再度重返白宮，對正在高速發展的AI產業，更是加上加速器。不僅擬鬆綁AI監管，並且擬任命「人工智慧沙皇」（AI czar），專責AI事務。

卡位AI優勢的長線多頭行情，可透過優異的全球型基金布局。據晨星統計，有六檔全球型基金在川普上次執政期間締造了超過翻倍的績效，奪冠的統一全球新科技基金以173.37%，遙遙領先群雄。

川普上一次執政，掀起全球股市驚濤駭浪，據彭博統計，在川普上次任期期間（2017/1/20~2021/1/19），MSCI全球股票指數上漲69.44%。原本外界以為最受惠的傳產股，其所代表的道瓊工業指數僅漲56%。反倒在長期產業趨勢發展的驅動下，費城半導體指數漲幅超過200%，以科技為主體的那斯達克100指數大漲156.69%。可以看出，「非典型」領導風格的川普，過去雖然常造成市場震盪，但依然擋不住AI發展襲捲全球的強勁勢頭，打破傳產股優於科技股的迷思。

針對明年全球投資展望，統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，美、歐、中三大經濟體表現都不錯，美國GDP更已上修，回歸基本面，全球市場多頭依舊可期。而發展AI已經是各國政府跟企業的共識，AI龍頭股將最先受惠。整體來說，現在AI還在Early stage（早期階段），預估到2030年AI的產值年複合成長率高達4到5成。

郭智偉表示，明年AI的成長動能將來自三方面，首先是演算法，2025年大語言模型LLM將進行升級，對GPU的算力需求，是舊模型的5~10倍，AI晶片將更供不應求。第二是輝達（NVIDIA）的新晶片Blackwell，預計在2025年第1季開始量產，將帶動相關硬體供應鏈進入獲利實現階段。第三是CSP（雲端服務供應商）2025年資本支出的預估成長率，由10%上修至20%。

郭智偉表示，科技股仍是驅動全球市場的主要動力源，統一全球新科技基金會以AI為投資主軸，利用bottom up策略，鎖定全世界AI供應鏈，掌握軟硬體趨勢脈動，布局包括美國軟體及晶片設計、台灣硬體製造、日本半導體設備和材料。