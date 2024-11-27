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聯合報社論／民進黨德不配位，賴政府貪腐欺壓肆無忌憚

感恩節前交易清淡 道瓊下跌138點、輝達和戴爾拖累那指

美股題材豐 後勁十足

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

聯準會 11 月 FOMC 會議紀錄顯示對通膨進展滿意，立場中性偏鴿，加上以色列與黎巴嫩真主黨達成停火協議，抵銷美國準總統川普研擬對中國、加拿大及墨西哥商品課徵關稅的利空，S&P 500與道瓊工業指數26日創下新高，推升美股基金表現。

富蘭克林證券投顧表示，美國就業市場持穩，在消費旺季到來、能源價格回落下，內需可望獲得支撐。聯準會與華爾街投行認為，未來通膨將持續放緩且朝2%目標邁進，將為聯準會提供更多降息機會，並提高美國經濟軟著陸的可能性。

以財務面來看，Factset數據顯示，2024年史坦普500指數企業獲利可望成長9.4%，2025年還將進一步成長15%，其中科技股成長力道均居前，在美國經濟與企業獲利等基本面支撐下，美股長線表現可期。

富蘭克林高科技暨創新科技基金經理人馬修‧摩伯格認為，第三次工業革命奠定了基礎通用技術，並為第四次工業革命提供支撐，川普的當選不會影響第四次工業革命的發展。預測第四次工業革命可能會帶來更多像科技七雄這樣的大型新公司，科技七雄的隊伍將愈來愈壯大。對於顛覆性商業、基因突破、智慧機器、能源轉型、指數級成長數據等五個即將為經濟做出貢獻的主要領域持樂觀態度。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎指出，有鑒於景氣持穩，貨幣環境也已由緊轉鬆，在考量市場波動下，可透過布局於不同主題和產業的策略以兼顧機會與風險。

從產業亮點來看，新科技、新基建、新消費三大主題值得留意。科技方面，隨著AI滲透率提升，商機發展潛力大，成長前景可期，而基於AI投資尚處初期，基礎建設需求仍強勁，加上川普政府主張美國製造的加持，也可能持續帶動工業基建產業發展。消費方面則以創新醫療如減肥藥商機最受矚目，相關類股股價動能可期。

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