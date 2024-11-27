全球科技基金 有看頭

美股主要指數漲多跌少，道瓊、標普同創新高，美股評價面處高位；展望後市，川普減稅政策有利企業獲利。法人預期，未來指數將由企業獲利成長驅動，在基本面具優勢，建議留意全球型科技基金布局契機，遇上超跌即為買點。

觀察近一個月全球科技型基金績效表現，包括：第一金全球AI機器人及自動化產業、第一金全球AI人工智慧、第一金全球AIFinTech金融科技、第一金全球eSports電競、復華全球物聯網科技、日盛全球關鍵半導體，績效皆達5%以上。

全球科技型基金績效表現

根據美系券商預期，2024年標普500企業獲利年成長率為10%，若企業稅率由21%降至15%，標普500企業獲利將增加4%，產業以非必須消費、通訊服務、金融股增加最多，而放寬監管有利科技股營運。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，美大型CSP企業資本支出續增，第3季財報聚焦支持AI基礎設施和滿足不斷增長的計算需求，因川普政策傾向放寬監管，將有利科技公司新技術發展。

根據券商預估，今年通用伺服器出貨量年增3.6%，AI伺服器出貨量年增137.4%，GB200 NVL將於今年第4季小幅量產，並於2025放量成長，相關供應鏈可望持續受惠。

此外，美國整體科技股第4季每股盈餘（EPS）成長高達15.2%，其中前六大廠EPS成長更達20.7%，同時，觀察市場每季對S&P500企業EPS先下後上的修正慣性，均將支撐科技股旺季續漲行情。

展望後市，中信投信指出，短期內市場將持續震盪，直到川普人事底定、政策明朗，以及地緣政治風險緩解，預計資金長期仍將流向美元資產，但速度可能放緩，此波震盪反而有利美股等基本面良好的市場進行健康調整。

安聯投信表示，趨勢上仍看好大型語言模型訓練、邊緣運算及推理、主權及企業AI等基礎建設等長期需求。

其次，許多軟體公司擁有豐富的資料庫來訓練AI模型，看好雲端解決方案服務商等新應用。

另外，預期生成式AI持續幫助企業數位轉型，提高效率和自動化潛力，看好醫療保健、金融、消費及工業等多產業的AI運用發展。