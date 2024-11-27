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REITs帶勁 掀補漲行情

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
各產業與S&P500指數相關度
各產業與S&P500指數相關度

隨全球主要央行持續降息，不動產作為高槓桿行業，不管是從開發建造端，或是購買需求端，都大幅受惠於更加寬鬆的金融市場，且因不動產與大盤的相關係數低，更是法人資金配置考量之一，REITs基金可望展開補漲行情。

PGIM全球精選不動產證券基金產品經理張國揚表示，REITs具有營業收入成長特性，因此在景氣循環周期中具有韌性，根據歷史數據統計，REITs的同店淨營業收入（SSNOI）年增率長期維持在3.4%左右，即使面臨過去三次經濟衰退，恢復期也較其他產業更快。

張國揚說明，受惠於不動產收入相對穩定的特性，REITs股價與大盤連動度相較其他產業更低，僅次於公用事業、能源、必須消費，加上穩定收租優勢，成為市場資金現今面對市場波動時，多元化配置的考量。

張國揚分析，日本作為全球最受歡迎旅遊國家之一，每年吸引超過3,000萬國際旅客人次，儘管過去兩年日本迎接報復性旅遊熱潮，2023年全年旅遊人次仍較2019年少二成，日本觀光仍有很大復甦空間，看好飯店REITs後續表現。

至於AI帶動資料中心需求，近年成為REITs投資顯學，張國揚指出，不僅全球資料中心每季新增租賃規模持續成長，2024上半年全球資料中心新增租賃規模突破3,000兆瓦，也創下歷史新高。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，川普新政策可望帶動美國REITs後市發展。首先，降低公司稅，有利中小型企業增聘員工，商辦使用率會提高。其次，降低個人所得稅有助於刺激消費，零售產業相關REITs會變好。此外，加州人投票反對租金管制，第33號提案（房東每年租金調整金額有限制）失敗，對西岸住宅REITs有利。

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