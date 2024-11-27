投資等級債 規模大增

過去一個月投資等級債雖受到川普勝選與共和黨完全執政，其關稅政策可能再次推升通膨干擾，表現受制，不過降息趨勢未變，加上國際仍有不確定性，訴求穩健收益配置的資金可望持續流入投資等級債，投資人不妨透過投等債ETF來布局。

觀察11月以來投等債ETF規模變化情況，整體來看大多數投等債ETF規模呈現增加，顯示在近期市況波動下，資產品質較佳、現階段殖利率仍具吸引力的投等債ETF仍持續吸引市場目光。觀察11月以來規模增加金額前十大投等債ETF，增加金額都在38億元以上。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，川普當選後，提振市場對於美國經濟重返榮景的信心，市場也重新評估可能推出的政策，將如何影響未來聯準會的降息路徑，使得短期殖利率呈現震盪上行趨勢，不過在通膨、就業等經濟指標多呈下滑態勢，仍支持聯準會續降息，長線降息循環趨勢未變。

根據統計，在資金寬鬆環境下，投資級企業債在收益與品質俱佳下，仍能吸引資金流入，其中，結合ESG概念的長天期BBB級債兼具債信品質、收益優勢與ESG趨勢，能一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。

國泰10Y+金融債ETF最新規模超過758億元，11月以來，規模增加71.3億元，比起一般公司債，金融債因為由金融機構發行，受到嚴格監理，該ETF持債平均信評達A，因此違約率相對低、風險小，而且配息穩定，很適合長期投資。

此外，國泰投資級公司債ETF11月以來規模漲幅達到2.5%，該ETF聚焦信評BBB級的美元投資級公司債，嚴選高息率債券，有助於債息再升級，同時產業布局也很多元，有利分散風險。

國泰投信指出，美國降息循環啟動，債券市場有利多可期，目前殖利率仍處歷史相對高檔，建議投資人可把握時機進場布局。