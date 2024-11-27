非投等債商品 有魅力

觀察各類固定收益商品展開降息以來的表現，不管是從資金面還是基本面來看，非投等債表現明顯較佳；法人表示，美國經濟表現具韌性，企業違約風險降低，在降息循環開始下，非投等債商品投資吸引力浮現。

凱基美國非投等債（00945B）基金經理人鄭翰紘表示，美國十年期公債殖利率今年來彈升52個基點，兩年期殖利率彈升12個基點；而以信評等級來看，BBB評級利差收窄24點，B級收窄61點，顯示相較其他債種，存續天期偏短的美國非投等債，受利率彈升影響相對小，利差收窄幅度又較其他債種相對大，投資吸引力浮現。

鄭翰紘指出，受惠美國總體經濟強韌支撐，企業違約風險相對偏低，聚焦美國企業發行的非投資等級債，並排除CCC評級的債券，不僅能在殖利率維持高檔時期追求相對高的固定收益表現；搭配中天期+中段信評的優質A級公司債ETF，也能以新中間路線創造債券ETF的收益最適化，換取利差優勢。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，歷經三年暴力升息環境，在今年聯準會降息後，非投資等級債券資金終於轉為淨流入，根據Morningstar資料庫顯示，今年以來市場資金已回流數百億美元到非投資等級債，再加上較高息收優勢，顯示此時正適合進場布局非投等債ETF。