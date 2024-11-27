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聯合報社論／民進黨德不配位，賴政府貪腐欺壓肆無忌憚

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美債商品 身價翻紅

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

川普近日提名華爾街避險基金經理人貝森特擔任財政部長，市場普遍認為貝森特為未來穩定美政府的重要力量，又有避險基金實戰經驗，其「3-3-3政策」將對政府預算赤字有效控制，債券殖利率出現高檔回落，向來高人氣的美債ETF績效也翻紅。

國泰20年美債經理人江宇騰說明，根據芝商所FedWatch資料顯示，至明年6月利率會議，聯準會有機會再降息2碼，隨著降息周期持續展開，債市資產可望止穩回升，衡量市場恐慌情緒的美銀美債選擇權波動率指數（MOVE Index）自11月5日的136.3大幅下降至11月25日的99.1，顯示因川普當選而拋售美債最恐慌時點已經過去。

中信美國公債20年經理人張瓈尹表示，美國總統選舉過後，美債10年期公債殖利率於4.3~4.5%區間盤整，基本上都建構在市場想像中的川普政策推出後可能的影響，加上聯準會（Fed）主席鮑爾與聯準會官員皆認為經濟穩健，同時對降息決策看法也轉向謹慎保守，對於何謂合理的中性利率或者限制性利率水準，將取決於未來經濟數據走勢而定，目前沒有一定的標準答案。

投資人積極卡位債券ETF想賺取資本利得，美債人氣高漲，全台受益人數前五檔美債ETF包括元大美債20年、國泰20年美債、統一美債20年、中信美國公債20年以及永豐20年美公債，五檔合計就有87萬的受益人，包辦了九成以上的美債市場。

想要利用債券ETF追求資本利得的投資人，應將投資目光放遠。雖然目前市場預期共和黨完全執政下將順利解決債務上限問題，2025季度發債量將穩定供應，可緩解市場之前對於川普上任後將大舉發債，債券價格可能下滑的疑慮。

但目前川普政策對實體經濟的衝擊，以及是否影響現階段貨幣決策，尚無法過早下判斷，加上國際貿易衝突增情況下，利率仍有波動可能。

隨著市場情緒回穩，債市也將回歸基本面，在降息循環尚未結束之際，利率仍有向下修正空間。

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