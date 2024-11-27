川普概念股 績效領先

川普重返白宮，海外股票型ETF績效排行榜洗牌。太空衛星、金融科技、AI電動車等三大類川普概念股不管是在今年來或近一個月績效皆領先，由第一金太空衛星（00910）、國泰數位支付服務、富邦未來車拿下前三強，漲幅均超過五成。

統計至26日，今年以海外股票型ETF股價表現前十名，第一金太空衛星漲幅68.4%居冠，再來是國泰數位支付服務上漲62.8%，排名第二，富邦未來車以上漲56.2%排名第三，統一FANG+漲幅也達47.1%，此外，國泰北美科技、元大全球AI、中信特選金融等三檔漲幅也超過四成，凱基全球菁英55、復華S&P500成長、國泰智能電動車漲幅相近，各達39.9%、38.9%、37.1%。從前十名來看，川普政策概念股顯然是這波ETF洗牌關鍵。

海外ETF今年來績效前十強

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，川普重視太空衛星議題，前一任期成立太空軍，這次則將推動太空國民警衛隊、人類前進火星等目標，此外，重要助選員富豪馬斯克入閣，更鎖定鬆綁太空火箭發展等管制議題，太空發展列為川普新政府重要發展議題，並可望成為2025年金融市場受惠投資主題。

儘管川普尚未上任，太空相關個股已搶先展現強勁漲勢。曾萬勝表示，太空相關個股以中小股為主，第一金太空衛星ETF採取等權等持有太空衛星關鍵企業個股，近期受惠股價強漲，推升部分成份股權重占比，以權重上升至第一大的火箭實驗室（Rocket Lab）為例，近一周漲幅達23%，近一月更攀升126%。

曾萬勝強調，太空衛星產業屬於高資金投入、高技術含量的科技領域，產業進入門檻高，具備較大的投資波動度與成長動能，較適合投資人採取單筆搭配定期定額方式進行投資。

國泰數位支付服務今年來表現亮麗，近一年漲幅更達101.8%，經理人楊庭杰表示，這檔ETF主要投資數位支付、數位資產、加密貨幣交易所等產業；川普曾多次公開力挺加密貨幣，選前更提出將建立國家加密貨幣儲備，帶動數位支付、數位資產產業鏈股價向上，雖短波有震盪，但整體未來長線趨勢正向看待。