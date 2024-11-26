投等債產品 報酬誘人

股市持續震盪，投資人紛紛將資金轉往債市避險。面對川普將重返白宮，投信法人表示，統計川普首次擔任美國總統期間，三大類別的債券指數的報酬率皆為正數，其中又以投資級公司債報酬率達到29.1%最高，也使得投等債ETF持續受到投資人青睞。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金（00942B）研究團隊指出，美國投資級債券是全球規模最大、流動性最佳的債券，A級債券又優於BBB級債券，因為BBB級債券違約風險相對A級債券高，若被降評成非投資等級債，債券會被強迫拋售，導致價格大跌，而A級債券信用品質較高，在景氣循環變化中，能以較低風險參與市場目前較高的殖利率水準。根據統計，美國20年期以上A級公司債指數到期殖利率平均值仍有5%以上，仍深具吸引力。

根據彭博統計，川普首次擔任美國總統期間，三大類別的債券指數的報酬率皆為正數。其中投資級公司債報酬率達到29.1%，高於非投資級公司債的28.1%及美國公債的17.8%。另外，相較於非投資級公司債，投資級公司債抵禦風險的能力也相對強。

統一ESG投等債15+ETF（00966B）基金經理人張美媛表示，美國經濟保持強勁，使聯準會降息腳步可能放緩，但降息趨勢不變，隨著利率調降，債市仍有表現機會。投資人可以在近期債市震盪、債券殖利率位於高檔時，分批布局BBB級公司債，有機會獲得債息收益，還可以展望中長線債市多頭行情。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄指出，基於利率與經濟風險趨向平衡，但仍須預防邁向衰退，因此歐美央行貨幣政策皆朝寬鬆方向，對於存續期間較長的投資等級債相對受惠。

投資等級債因債信品質良好，在市場仍有地緣或政經不確定性存在下，仍有望吸引訴求穩健配置之資金流入，而在降息預期大增、公債殖利率走低下，存續期間較長之標的更相對受惠。