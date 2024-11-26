美股+債券 避險優選

美國總統大選順利落幕，投資目光重新回到基本面，想要降低長期投資的波動風險，股債平衡策略仍是最佳方案。

過去十年的統計顯示，在各類美國資產中，與美股相關係數最低的資產是一籃子綜合投資級債券，相關係數僅0.17。

美股與投資級債券的組合，最能發揮平衡策略降低風險的優勢，可望讓投資攻守皆宜。

野村投信表示，以川普不按牌理出牌的性格，想要降低投資組合波動度，除了採取股債平衡策略外，選擇與美股關聯度低的資產更是重要關鍵，Bloomberg統計過去10年各類資產與美股標普500指數的相關係數，一籃子綜合投資級債券相關係數僅0.17為相關係數最低的資產。

美國投資級公司債與非投資級債券分別是0.378與0.754，美國可轉換公司債與美股相關係數高達0.88，甚至高於美國中小型股指數與美股的相關係數0.85，想要降低投資美股的波動度，一籃子綜合投資級債券是最速配的資產。

駿利亨德森平衡基金經理人Jeremiah Buckley表示，市場預期聯準會的降息措施將有助於降息受惠類股如公用事業與地產股的表現，第3季利率敏感類股的表現相對突出，但部分產業今年的獲利預期仍未見到上調的情形，因此仍需審慎看待。

隨著勞動生產力的提高，由於生產的產品更多，公司得以支付更高的工資給員工，從而推動消費者支出，也有利於提升企業利潤率。

在未來幾年裡，AI可處於更高的生產力循環中，對股市和經濟成長非常有利。因此，從總體角度來看，AI是值得高度關注的另一個領域。

整體而言，美國大型品質成長股在經濟強韌、企業獲利前景樂觀下，投資前景持續看好，藉由搭配一籃子綜合投資級債券的股債平衡策略，則能真正做到分散風險，以更穩健的方式參與美股成長機會。