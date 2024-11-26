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醫療型REITs 投資亮點

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
醫療型REITs 投資亮點。聯合報系資料照
醫療型REITs 投資亮點。聯合報系資料照

2024年美國總統大選落幕，市場不確定性消除，投資者目光重新聚焦基本面，而高齡化趨勢與醫療保健需求的增長，也讓醫療照護型REITs成為投資亮點，法人建議可以留意相關基金的布局機會。

合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金研究團隊指出，根據美國銀髮住宅和護理投資中心（NIC）研究顯示，2024年第3季高齡者設施住宅入住率從第2023年第4季的86.32%上揚至87.62%，為連續第13個季度上揚，租金季成長4.18%；專業照護機構入住率從第2023年第4季的83.26%上揚至84.62%，為連續第14個季度上揚，租金季成長4.15%，持續穩定復甦。

統計至10月底，醫療照護REITs相對估值（REITs股價除以營運現金流）為11.40，仍位於近三年相對低點（近三年高點18.23），具長期投資價值。

觀察今年以來國內多重資產型基金的績效表現，以醫療照護REITs為主要投資標的多重資產基金表現領先，醫療照護產業具備穩定的剛性需求，經過數年調整後，醫療照護REITs的基本面逐步恢復，隨著美國通膨持續緩和，以及高齡者住宅設施入住率的不斷提升，醫療照護REITs的未來表現預計將進一步增長。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，根據NIC MAP Vision統計，美國未來十年65歲以上老年人口進入租賃市場的人數將新增220萬人，觀察2024年第2季，全美老年人口入住高齡住房的比例創下連續12季正成長，總入住數也同創新高並增至近60萬7,000套，顯示目前美國高齡住房市場的入住率持續上升。

依照目前增長速度觀察，老年住房預期在2026年入住率將超越90%，爾後持續增長，若供需面未跟上，至2030年供應缺口將達到2750億美元。在剛性需求下，看好長照REITs後續表現空間。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕指出，產業亮點來看，以新科技、新基建、新消費三大主題值得留意。

其中，在消費方面則以創新醫療如減肥藥商機最受矚目，在其多元用途浮現下，相關類股股價動能可期。

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