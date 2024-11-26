台股科技基金 年底有戲

台股近期盤勢持續震盪，加權指數短線上在季線附近整理，年底「作帳、作夢」雙行情同步啟動，加上AI產業展望樂觀加持，台股年底前創新機率仍高；AI仍是市場主流，AI電子族群後市爆發力強勁，建議投資人可趁當前震盪期間，伺機布局台股科技型基金。

近期，台股受到了MSCI季度調整，以及川普宣布要加徵關稅，美國可能會再祭出科技禁令等影響，加上外資期貨淨空單仍然居高不下，加權指數近一個月下跌1.0%。

根據統計，截至11月25日為止，近一個月內27檔台股科技型基金普遍皆呈現負報酬。

不過，包括野村e科技、野村高科技及瀚亞高科技等三檔基金，近一個月績效居前三強，且都是正報酬，相對具有韌性。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，AI的發展持續演進，半導體族群並不會因為美國政黨輪替而有所改變，非AI族群尚未看到明顯的復甦，研判可能必須等到實質利率降到正常水位之後，美國消費動能才得以復甦；除了AI族群，車用電子、重電設備等，有望在川普上任後對中國大陸的制裁下受惠。

瀚亞高科技基金經理人劉家宏指出，AI議題有望在明年帶動新的受惠族群，相對谷底的次產業可能有望逐漸復甦，基金操作上，仍維持多頭操作主軸，將隨景氣與AI進展周期，進行長線布局，產業方面，則看好半導體、電子零組件及電腦周邊等等。

野村e科技基金經理人謝文雄表示，美國總統大選不確定性消除，市場焦點重回基本面。

美國經濟具有韌性，軟著陸機率高，美國將展開預防性降息有利企業投資；美股第3季企業獲利為連續五個季度成長，惟有增速有趨緩情況。

2025年，因為全球景氣將持續回升，AI相關題材仍會是帶動整體產業成長的領頭羊。

輝達GB200產品在年底前將開始小量出貨，明年第1季將可大量出貨之下，相關類股長期成長潛力持續樂觀看待。

此外，亦看好先進封裝／矽光子及CPO的長線趨勢，遇到回檔時，建議可以逢低布局。