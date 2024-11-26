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電動車族群 商機可期

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
經理人認為，全球電動車產業長期成長趨勢明確，未來買氣料將提升。(美聯社)
經理人認為，全球電動車產業長期成長趨勢明確，未來買氣料將提升。(美聯社)

川普計劃終結電動車購車稅收抵免，美國電動車市場面臨政策逆風，但特斯拉執行長馬斯克也被川普任命入閣，法人認為，電動車適合作為主題式投資，尤其明年特斯拉新款電動車即將推出，後市將帶動電動車基金及ETF掀起一波買氣。

主動式基金方面，包括日盛全球智能車基金、合庫AI電動車及車聯網創新基金、群益智慧聯網電動車基金、凱基未來移動基金等，今年來績效達13%。

另外，ETF方面，包括新光標普電動車、富邦未來車、國泰智能電動車、中信綠能及電動車、永豐智能車供應鏈等相關ETF，今年來漲幅也逾6%。

法人指出，投資人若想中長期布局電動車ETF，建議ETF成分股可以涵蓋新銳電動車廠及傳統車廠，可以完整捕捉到未來電動車潛力股漲勢。全面掌握電動車企未來成長商機，參與全球電動車產業新一波成長趨勢。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，據EV Volumes預計，今年全球新電動車銷量將達到1,650萬輛，年成長率達16%。隨著AI的功能改善，車輛自動駕駛的能力進展符合預期，可觀察資金在各產業別的流向以及AI科技龍頭股走勢，尤其是半導體公司，預計到2025年底將進一步成長近50%。

依據國際能源署（IEA）的測算，要實現碳中和目標，全球電動車銷售量到2030年需要達到約4,500萬輛，該數據是2022年的4.5倍，加上各國能源政策轉型，進一步加速對再生能源和電動車的投資，意味全球對電動車的需求將會持續增長。

新光標普電動車ETF經理人劉恆誌認為，全球電動車產業長期成長趨勢明確，未來車廠若願意開發更多「平價電動車」上市，搭配車廠祭出促銷方案降價，電動車買氣料將提升。

電動車將朝「全自駕」趨勢進程加快，AI加速推動智慧汽車革命，全球車用電子配備將不斷轉型升級，預估未來電動車操控效能、乘坐體驗將不同以往，亦有助於全球電動車相關供應鏈。

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