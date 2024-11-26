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印度股前景 又見曙光

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

印度股市近期表現不佳，因部分企業財報表現未如預期、外資短期流出以及國際政經狀況變化干擾所致，不過，不確定性已逐漸排除，加上近日印度地方議會選舉，執政黨取得壓倒性勝利，提振市場信心，推升印度股市重回8萬點大關，市場前景又見曙光。

投信法人表示，中長期來看，印度經濟與企業獲利預期仍強勁，配合政局穩定，政策延續性高，加上市場關注川普再度就任，印度因立場親美，歷史經驗，在美國大選後股市表現也相較其他主要亞洲股市優異，建議投資人可趁勢透過印度基金進場布局，卡位後市行情。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，從企業獲利面來看，市場預估印度股市今、明兩年獲利成長率仍達14%以上，優於往年長期均值，而近期印度股市回檔修正，印度Nifty指數本益比回落至一倍標準差以下，評價面脫離過熱區間，料將有利於印度股市先行止穩。此外，今年印度排燈節高端產品銷售良好，在消費升級過程中，也將有利於高端消費產業。

林光佑表示，從政策面來看，近期印度兩個邦舉辦議會選舉，其中較為重要的Maharashtra邦由BJP拿下壓倒性的勝利，代表BJP仍具有高支持度，可望讓莫迪政府更有信心延續印度製造的核心政策，並加速政府基建支出，有助帶動股市表現。再者，印度因企業對美國的營收占比僅6%，且官方立場親美，受到川普影響應較低，過往在美國大選後三月、後一年印度股市平均上漲11%、17%，都優於主要亞洲股市。

台新印度基金經理人黃俊晏分析，印度10月製造業PMI公布為57.4，10月服務業PMI則為57.9，擴張分別長達40、39個月，反映印度經濟的韌性與活力；內資持續大買，但外資持股比重偏低反而有利吸引資金回流，外資止賣與未來回補持股是轉強指標。

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