美股基金 漲勢強強滾

川普2.0行情持續發酵，美股道瓊工業指數再攀新高，同步激勵美國股票型基金近月漲勢稱冠。隨風險偏好提升，加以全球經理人及各外資法人看好美股後市表現，預估將是2025股市布局不可或缺的配置標的。

據統計，美股自11月初總統大選結果出爐後漲勢再起，道瓊工業及S&P500指數表現最亮眼，其中道瓊指數本周一在川普公布財長人選後續締新猷，也讓美國股票型基金持續維持牛市，近一月平均漲幅逾4%，在投信投顧公會56種分類中稱冠，其中，復華美國新星、瀚亞美國高科技、群益美國新創亮點及聯博美國成長入息等基金，累計今年來績效漲幅逾三成，也優於美股大盤表現。

復華美國新星基金經理人蔡佩珊指出，美股長期多頭趨勢建立在經濟持續擴張及企業獲利成長。近期美國公債殖利率反彈，一部份因素來自於衰退風險降低，轉為對經濟持續擴張的信心增強，也提升2025年美股企業獲利維持兩位數成長的信心，將持續支撐股市多頭發展。布局重心著重受惠AI高成長趨勢的科技產業，包括晶片及系統及軟體服務等，以及受惠降息及營運效率提升的金融、工業與非核心消費類股。

川普主要政見包括降稅與提高行政效率等訴求，讓市場法人看好有助提高稅後獲利，帶動投資機構在大選過後持續看多美股。德意志銀行看好美股牛市延續至2025年，S&P500指數上看7,000點，瑞銀也看多S&P500指數明年在最樂觀情況下將升至7,000點。11月份美銀美林經理人調查報告顯示，美股是2025年最看好的股票市場。