快訊

以色列、真主黨今開始停火！拜登：該哈瑪斯選擇結束戰爭了

因郭哲敏潛逃遭彈劾 檢察官王涂芝諷「有心人士」：多行不義必自斃

美股基金 漲勢強強滾

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

川普2.0行情持續發酵，美股道瓊工業指數再攀新高，同步激勵美國股票型基金近月漲勢稱冠。隨風險偏好提升，加以全球經理人及各外資法人看好美股後市表現，預估將是2025股市布局不可或缺的配置標的。

據統計，美股自11月初總統大選結果出爐後漲勢再起，道瓊工業及S&P500指數表現最亮眼，其中道瓊指數本周一在川普公布財長人選後續締新猷，也讓美國股票型基金持續維持牛市，近一月平均漲幅逾4%，在投信投顧公會56種分類中稱冠，其中，復華美國新星、瀚亞美國高科技、群益美國新創亮點及聯博美國成長入息等基金，累計今年來績效漲幅逾三成，也優於美股大盤表現。

復華美國新星基金經理人蔡佩珊指出，美股長期多頭趨勢建立在經濟持續擴張及企業獲利成長。近期美國公債殖利率反彈，一部份因素來自於衰退風險降低，轉為對經濟持續擴張的信心增強，也提升2025年美股企業獲利維持兩位數成長的信心，將持續支撐股市多頭發展。布局重心著重受惠AI高成長趨勢的科技產業，包括晶片及系統及軟體服務等，以及受惠降息及營運效率提升的金融、工業與非核心消費類股。

川普主要政見包括降稅與提高行政效率等訴求，讓市場法人看好有助提高稅後獲利，帶動投資機構在大選過後持續看多美股。德意志銀行看好美股牛市延續至2025年，S&P500指數上看7,000點，瑞銀也看多S&P500指數明年在最樂觀情況下將升至7,000點。11月份美銀美林經理人調查報告顯示，美股是2025年最看好的股票市場。

延伸閱讀

川普要對墨徵25%關稅 緯創老董竟已提前預見

川普2.0來臨 越南台商：業者分散風險「不再重押越南」

川普揚言上任首日將對貿易夥伴祭新關稅 亞股聞訊跌

非憑空喊價！川普對大陸拉高關稅 原來60%稅率要這樣算

相關新聞

台股科技基金 年底有戲

台股近期盤勢持續震盪，加權指數短線上在季線附近整理，年底「作帳、作夢」雙行情同步啟動，加上AI產業展望樂觀加持，台股年底...

醫療型REITs 投資亮點

2024年美國總統大選落幕，市場不確定性消除，投資者目光重新聚焦基本面，而高齡化趨勢與醫療保健需求的增長，也讓醫療照護型...

投等債產品 報酬誘人

股市持續震盪，投資人紛紛將資金轉往債市避險。面對川普將重返白宮，投信法人表示，統計川普首次擔任美國總統期間，三大類別的債...

美股+債券 避險優選

美國總統大選順利落幕，投資目光重新回到基本面，想要降低長期投資的波動風險，股債平衡策略仍是最佳方案。

美股基金 漲勢強強滾

川普2.0行情持續發酵，美股道瓊工業指數再攀新高，同步激勵美國股票型基金近月漲勢稱冠。隨風險偏好提升，加以全球經理人及各...

印度股前景 又見曙光

印度股市近期表現不佳，因部分企業財報表現未如預期、外資短期流出以及國際政經狀況變化干擾所致，不過，不確定性已逐漸排除，加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。