地緣政治雜音干擾 美股淨流入降溫

地緣政治推升市場避險情緒，全球股市表現清淡。回顧全球股票型基金資金流向，至11月20日，美股基金淨流入降溫至164.1億美元、持續居冠，其他股市則均呈現淨流出。安聯投信表示，美歐股市持續震盪整理，市場對美國新任總統川普政策及內閣人選感到擔憂、對聯準會降息預期降溫，加上俄烏戰爭升級導致避險情緒升溫；就表現主題上，企業財報喜憂參半及地緣緊張局勢，令成長股相對承壓，近一周類股漲跌互見，以公用事業最佳，寵物表現居前。

在經濟數據上，隨美國初領失業救濟金人數下降至近6個月低點，十年美債殖利率再次突4.4%；美國10月零售銷售比9月增0.4%，略優於預估，但扣除汽車銷售後僅月增0.1%，不如預期。紐約聯準製造業指數升至2021年以來最高，其中新訂單指數躍升，可能反映企業因擔心川普提高進口關稅而加大囤貨。

日本10月出口年增3.1%，兩個月來首次增加，日本對中國大陸的半導體設備出口額大增，進口年增0.4%，連七個月增長；另方面，日本央行行長植田和男暗示，12月貨幣政策會議可能討論升息議題，並指出距離下次會議還有一個月時間，屆時將有更多資訊需要消化。展望後市，安聯投信表示，面對美國共和黨總統候選人川普明年重任美國總統，對於美國資產而言，業減稅、解除管制等，都會對美國企業有益處。而在增加關稅、移民政策等部分，可能會造成通膨增溫，部分通膨的利空則可能被增加開採傳統能源的政策抵銷。

趨勢仍看好大型語言模型訓練、邊緣運算及推理、主權及企業AI等基礎建設等長期需求；其次，許多軟體公司擁有豐富的資料庫來訓練AI模型，看好雲端解決方案服務商等新應用；另預期生成式AI持續幫助企業數位轉型，提高效率和自動化潛力，看好醫療保健、金融、消費及工業等多產業的AI運用發展。

策略上，投資人可藉由多重資產配置，以股票部位直接參與企業成長爆發契機，搭配可轉債，降低下檔震盪，減低短線產業或景氣周期引發上下波動；強化收益方面，納入財務結構優質及業務模式穩定，且能提供具吸引力收益機會的公司債，兼顧參與AI創新周期成長及收益機會。

台股部分，安聯投信台股團隊表示， AI仍是主流；蘋果下修今年下半年新機備貨量，後市建議關注蘋果Intelligence發布後市場反應；AI應用落地帶動推論式AI晶片的需求，自研CPU與ASIC需求仍殷切。整體而言，AI應用先進製程帶動成長，其餘應用靜待終端銷售回溫。就題材面，安聯投信台股團隊表示，聚焦能見度達二到三年的產業，如半導體先進製程、AI伺服器、IP/ASIC、蘋概、光通、電子紙等；產業成長集中於先進製程，相關供應鏈能見度佳；成熟製程價量皆承壓，需留意終端需求；GB200出貨在即，有利相關供應鏈業績明年第一季淡季不淡。

就策略上，安聯投信台股團隊表示，隨著傳統旺季、節慶季節到來，川普當選後的變數變多，但以近期行情走勢來看，基本面突出的個股表現仍有支撐或表現。布局方向上仍鎖定未來三至六個月營運正向的類股或主題，應有助降低不確定因素影響。