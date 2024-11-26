美元強勢趨緩 中信投信：台股基本面穩健 後市可期

在全球政經局勢紛擾，新興亞洲市場近期雖面臨資金外流壓力，但根據彭博最新資料顯示，外資賣超力道已明顯趨緩。中國信託投信股權投資二科主管唐祖蔭指出，儘管目前市場仍存在諸多不確定性，目前美元漲幅已接近滿足點，美股、台股等具備基本面支撐的市場值得投資人留意。

在全球政經局勢紛擾下，新興亞洲市場近期雖面臨資金外流壓力，根據彭博最新資料顯示，外資賣超力道已明顯趨緩。中國信託投信股權投資二科主管唐祖蔭指出，儘管目前市場仍存在諸多不確定性，目前美元漲幅已接近滿足點，美股、台股等具備基本面支撐的市場值得投資人留意。

觀察上周市場表現，美元指數持續走強，一度突破108水準，非美貨幣普遍走貶；然而，美國10年期公債殖利率在4.5%遇到壓力，整體資金環境未進一步收緊。新興亞洲方面，整體資金流向從上周流出48.5億美元大幅收斂至26.3億美元，外資賣超規模已見收斂，反映市場信心逐步回穩。

唐祖蔭分析，全球資金流向主要受到政治、經濟與地緣政治三大因素影響。首先，川普當選美國總統後所帶來的「川普交易」效應，驅使資金流向美元、美股，甚至比特幣等資產；其次，儘管美國經濟軟著陸趨勢明確，但市場對川普上任後政府政策前景看法分歧，反應在債市資金外流，殖利率接近今年四月的高位；第三，中東和烏俄地緣政治風險升溫，進一步推升市場避險情緒，例如黃金在美國大選後一度修正近10%，近期逐步回穩向上。

就個別市場表現觀察，台灣表現最為亮眼。即使外資持續賣超12.8億美元，台股加權指數仍逆勢上漲0.7%，一掃前一週 3.4%跌幅陰霾。更重要的是，台股2024年累計漲幅已達27.74%，穩居新興亞洲之冠，充分展現出其市場韌性與投資價值。其他新興亞洲市場如泰、印、菲、越等，資金流出力道趨緩，股市指數亦普遍反彈，市場恐慌情緒逐漸消退。

「資金持續從新興市場撤出，但並非流向美債，而是轉往美股、比特幣等特殊市場，顯示市場處於高度不確定狀態，積極尋找替代方案。」唐祖蔭指出，台灣市場由於具備科技股題材和相對穩健的基本面，反而吸引資金淨流入。

展望後市，唐祖蔭認為，短期內市場將持續震盪，直到川普人事底定、政策明朗，以及地緣政治風險緩解，預計資金長期仍將流向美元資產，但速度可能放緩，此波震盪反而有利美股、台股等基本面良好的市場進行健康調整。

儘管全球市場短期內仍將面臨諸多不確定性，但隨著美元漲勢暫歇，資金可望重新回流基本面穩健且具備題材的市場。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，儘管近期美元走強導致越南盾走貶，影響市場信心，但越南第3季GDP成長超過7%，經濟基本面強勁。考量越南有機會升級為新興市場，加上建國 80 周年帶動的基建投資與政策利多，中長期展望樂觀，建議投資人可透過主動式基金布局，掌握投資契機。