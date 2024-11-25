近期美股自高處回檔，台股指數也隨之震盪。不過，觀察近一周台股科技型基金前十強平均績效仍優於大盤。法人表示，現階段AI應用易被忽視，其增長潛力也被顯著低估，短線不確定性因素或增添震盪，反而提供投資人長線的布局AI、創新科技等投資機會。

根據CMoney統計，台股科技型基金近一周績效前十強，依序包括：野村e科技、野村高科技、瀚亞高科技、兆豐電子、兆豐台灣先進通訊、富蘭克林華美台股傘型基金之高科技、統一奔騰、匯豐龍騰電子、聯邦精選科技、群益創新科技，平均達1.6%，優於大盤的0.7%。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，過往經驗顯示，短期消息面的變數可能讓市場上沖下洗，包括上一次川普當選後亦對市場帶來波動，尤其對股性較活潑的科技股影響較大，然而就中長期成長潛力來說，科技股仍將是較具向上動能的族群，因為全球AI科技投資浪潮已成市場共識，走在時代尖端上的創新科技，可望持續引領股市投資浪潮。

展望2025年，驅動市場上漲動能關鍵仍在企業的創新研發，台廠AI供應鏈現階段打下的基礎將帶動AI整合應用的大爆發，AI將有更廣泛的應用，而企業獲利也將成為股市向上的動力，當不確定因素逐步落地、投資人信心平復後，長期資金料將再度進駐「創新科技」相關族群，有助帶動其向上動能更勝大盤或一般電子類股。

展望台股走勢，日盛投信台股投資研究團隊表示，台股近期在季線附近整理，中小型個股開始輪流反彈，績優題材股跌深後將有機會率先回溫，而企業獲利仍維持強勁，台股有望延續中期偏多格局，可持續留意獲利能力佳之標的。

日盛投信台股投資研究團隊分析，考量當前企業投資、勞動市場狀況均穩定無虞，零售銷售也續創新高，加上降息循環發酵有利消費者信心進一步增強、助力年終消費旺季表現。