外資賣亞股 台股大失血

外資持續賣超新興亞股，但賣超力道趨緩，上周以賣超台股12.8億美元最重，其次是南韓的5.8億美元、印度的3.1億美元，只有泰國逆勢吸金0.3億美元。不過，亞股上周全面收紅，以南韓漲3.5%最強，其次是印度漲2%、菲律賓漲1.5%。

今年以來，外資對新興亞股以買超南韓54.2億美元最多，其次是印尼的17.1億美元；賣超則以對台股的174.1億美元最重，再來是泰國的37億美元。今年以來，新興亞股仍以台股大漲27.9%最優，再來是印度的11%，以南韓跌4.4%最弱。

外資在新興亞洲主要股市買賣超

印度跌深反彈，無畏外資賣超。群益印度中小基金經理人林光佑表示，近期印度股市波動頻頻，但現階段指數守住年線位置，搭配先前影響投資氣氛的財報已幾乎公布完畢，且美元指數回落，加上近日印度兩個邦舉行議會選舉，執政黨都取得壓倒性勝利，代表支持度仍高，市場氛圍可望轉趨正向。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，從技術面來看，5日均線、KD及RSI開始向上轉折，技術面有走強態勢，且成交量能開始放大，預估本周指數呈現震盪上揚格局。且時序即將進入12月，根據統計，過往12月至元月台股上漲機率高，建議台股可逢低分批布局。

群益葛萊美基金經理人李蕙君表示，雖然川普政策方向仍待觀察，然隨著電子產業預計將迎來溫和復甦，可關注先進製程與AI供應鏈，尤其是受惠於高效能運算（HPC）/AI趨勢的企業。此外，伺服器市場持續擴張，相關的散熱技術需求也將增長。

安聯投信台股團隊指出，人工智慧（AI）仍是主流。蘋果下修今年下半年新機備貨量，後市建議關注蘋果Intelligence發布後市場反應；AI應用落地帶動推論式AI晶片的需求，自研CPU與特殊應用IC（ASIC）需求仍殷切。整體而言，AI應用先進製程帶動成長，其餘應用靜待終端銷售回溫。

南韓及台灣都受惠於AI主題。霸菱投顧認為，雖然許多投資人最近減持受惠於AI的硬體股，但AI長遠結構性需求強，有望支撐亞洲供應鏈的主要受惠者。由於長線投資理由合理，霸菱會在評價具吸引力的情況下增加投資部位。

越南今年來漲幅擴大到9%，在東南亞中名列前茅。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，儘管近期美元走強導致越南盾走貶，影響市場信心，但越南第3季國內生產毛額（GDP）年增率超過7%，經濟基本面強勁。考量越南有機會升級為新興市場，加上建國80周年帶動的基建投資與政策利多，中長期展望樂觀。