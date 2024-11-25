第一金投資教戰／日股反攻 三族群聚焦

日本內閣與國會底定、美國下任總統出爐，日本政府制定新的經濟擴張措施，財政支出規模預計達21.9兆日圓，市場等待日股刺激政策發動，第一金投信強調，日股新政局影響漸釐清，可望聚焦下階段投資焦點，包括：消費、半導體、金融股等，加上內、外部資金動能齊聚，有助日股重啟反攻氣勢。

第一金量化日本基金協管經理人高若慈指出，未來檯面上政治人物可能影響日股的投資布局方向，日本首相石破茂最重要的政策在增加居民可支配所得，2030年提升基本工資至1,500日圓，相較目前1,054日圓水準，升幅超過40%。此外，日本最大工會「日本勞動組合總連合會」爭取2025年春鬥加薪幅度，以提升至5.1%為目標，更是為中小企業勞工爭取6%加薪幅度進行談判，若結果符合預期，有助內需市場消費類股價表現。

石破茂的政策中，強調持續扶助AI、半導體產業的發展，預計未來七年將投入10兆日圓以上資金，協助民間AI、半導體產業的發展技術及設備投資等，高若慈指出，日本政府透過國家政策長期支援發展日本自產的半導體晶片等，對於半導體產業在日本的發展與股價展望正向。

高若慈也提醒，東證推動日本企業改革，鼓勵發放股息與買回庫藏股等，高盛報告顯示，日本上市公司在今年4月至9月撥出10.65兆日圓（約717億美元）用於回購庫藏股等，這幾乎是2023年同期5.5兆日圓的兩倍，其中，實施或計畫回購的家數達649家公司，超出去年499家1.3倍。

日本股市在經歷一波政治動盪考驗後，估值評價偏低，獲利成長空間可期，此外，據日本財務省統計數據，外資已連續八個月買超日股，2024年迄今，外資買超日股的金額大約2.9兆日圓，成為日股後續上揚的資金動能。