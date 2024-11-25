搭債市高息列車 兩檔開募

高股息ETF近來配息縮水，領息存股族將目光轉向債券ETF，根據櫃買中心統計至10月底，國人持有債券ETF規模高達2.9兆元，再創歷史新高。投信新募集債券ETF也搶搭債市高息末班車，包括新光BBB投等債20+ETF（00970B）、統一ESG投等債15+ETF都在近日開幕。

投信法人表示，債券ETF買氣熱度不減，除著眼於聯準會啟動降息後，降息期間有利於債券價格表現外，目前美債20年ETF殖利率約為4.6~4.7%，但美國投資等級債殖利率已率先突破5%以上，若再鎖定BBB等級的美國投資等級債ETF，指數平均到期殖利率更可攀升到6%以上水準。

新光BBB投等債20+ETF經理人王韻茹強調，債券ETF近年躍升為退休理財顯學，這檔ETF是目前市面上第一檔聚焦純美國、鎖定100% BBB級債、20年以上長天期的債券ETF，篩選票面利率必須等於或大於5%，並依照債信評級、到年期限、流通金額、產業及發行人分散性等其他條件剔除不適公司，最後用「殖利率」再抓取上述名單內最優的前80%公司群，且檔數至少達100檔以上。

統一投信指出，自川普勝選以來，美債殖利率重返高檔區，債券價格雖走跌，但2025年聯準會降息路徑不變，為債券價格創造了新一波買點。美經濟強韌，長天期投等債買氣尤為熱絡。

以彭博統計，2018年12月19日至2021年11月30日，在前次貨幣寬鬆期間，各種不同評級公司債的報酬率來看，BBB級投等債指數累計報酬率達26.81%，優於整體投資等級債指數的24.24%報酬率。BBB級投等債指數若疊加上15年期、ESG特色，報酬率則達到52.48%。00966B追蹤指數嚴選信評BBB評級且票面利率高於4.5%的公司債，BBB級公司債的違約率相對低、殖利率相對高，可兼顧平衡收益與風險，目前共有111檔成分債。