醫療基金 補漲可期

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
醫療相關基金績效
醫療相關基金績效

觀察近一年醫療基金表現，部分相關基金績效皆達4%以上。法人表示，醫療產業股價2023年至今落後大盤約27%，創造逢低布局空間，待投資價值重新反映股價上，可望重獲買盤青睞，建議採取分批布局，不僅分散風險，同時亦能掌握未來股價上漲機會。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏分析，2024年第1季確立是醫療股財報苦日子的尾聲，第2季起接下來每季盈餘年增率皆為高雙位數正成長，高盛預估醫療產業2025年盈餘成長17%，市場更預期成長21%，基本面穩固，但價格與基本面明顯偏離，故維持正向看法。

美國第4季GDP季增率估值仍有2.3%，10年期公債殖利率回落至3.6%後強彈至4.4%，債券價格走弱可能增添股市對於資產定價的疑慮，資金可望轉往低基期之落後補漲股避險，則生醫股後市有機會表現。

黃俊晏指出，預期GLP-1（是治療糖尿病的新一代藥，為「非胰島素」的注射型維穩血糖藥物）持續發光，短線雜音無損長線成長路徑，後續相關療效臨床實驗結果陸續公布將使正面效應擴散，若資金輪動轉往表現落後的低波動股票，則有利醫療相對表現。

展望後市，PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，從基本面來看，醫療產業的成長性在各產業中名列前茅，醫療產業第三季財報表現佳，不論營收及獲利超越市場預期幅度均優於整體指數，且高盛證券於15日估計，2025年S&P500醫療指數公司的EPS年成長率有望達21%，超越整體股市的13%。建議可分批布局搭上醫療生技成長趨勢。

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