亞股12月上漲機率高

統計過去十年全球主要股市12月平均表現，在年末消費旺季帶動下，全球主要股市表現漲多跌少，若就指數平均漲幅前十名來看，整體以新興股市上榜居多，其中又以亞股表現最為突出。

群益東協成長基金經理人楊慈珍指出，聯準會（Fed）啟動降息政策，印尼、泰國及菲律賓央行亦進行跟進降息，寬鬆貨幣政策可望增添東協經濟動能；個別國家政策方面，印尼調整棕櫚油出口稅政策，彈性稅率改為固定稅率，提升該國競爭力，馬來西亞柔佛州政府宣布森林城市經濟特區稅務優惠，希望吸引企業進駐，泰國針對符合發放標準民眾發放1萬泰銖現金刺激國內消費，因此在政府政策推行下，有助東協國家經濟發展及股市表現。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，受到部分企業財報與經濟數據表現未如預期，令近期印度股市評價面修正，不過，評價面經過調整後已脫離過熱區間，而印度經濟動能相較其他主要經濟體仍屬強勁，且市場仍預估印度企業今、明兩年獲利成長率仍有雙位數水準，故在基本面支撐，同時印度官方對於經濟與產業的升級改革方向仍未改變下，仍看好中長期印度表現。

瀚亞亞洲科技資本家股票基金經理人林元平分析，中國景氣逐漸自谷底復甦，但9月底的勁揚與後續政策不如市場預期，近期開始修正，但先前中國政府祭出的一系列就市措施，研判最壞情況應已過去，但不應過度期待中國政府的大規模刺激方案。有鑑於消費動能逐步復甦，看好中國當地與消費高度連結的電子商務業者、蘋果及生成式AI的供應鏈。

觀察整個亞洲科技狀況，林元平認為，AI族群動能仍相當強勁，亞洲身為重要供應鏈，受惠程度大，基金操作也將聚焦上游晶片製造與關鍵零組件，輔以中國經濟復甦將持續改善基本面與推升相關股價；整體亞股後市表現仍值得期待，建議投資人可定期定額布局。