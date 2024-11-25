台股基金 AI鏈當靠山

台股近期震盪，因短線金融市場變數仍多，全球地緣政治風險、降息速度放緩與經濟面臨考驗等變數干擾，增加不確定性。投信法人表示，盤面短期以個股表現為主，而人工智慧（AI）仍是產業成長主軸，中、長線基本面展望正向，有利台股偏多表現，可定期定額布局台股基金。

日盛投信台股投資研究團隊表示，台股近期在季線附近整理，中小型個股開始輪流反彈，績優題材股跌深後將有機會率先回溫，盤面資金重點仍然是在於各產業龍頭，尤其是AI相關等仍然是主流產業。

美國經濟數據表現優於預期，市場對聯準會（Fed）降息幅度預期有所降溫，21日公布的美國首次申領失業救濟人數低於外界預估，反映其強勁勞動市場，且輝達財報亮眼，對Blackwell需求表示仍供不應求，將有助於台股及相關AI供應鏈後市表現。

台股股票型基金績效 圖／經濟日報提供

日盛投信台股投資研究團隊指出，美四大雲端服務業者（CSP）2025年資本支出共識預估已從2,330億美元上調至2,480億美元，從年增12%上修至16%。CSP資本支出持續上調加強市場對AI需求信心，AI概念股仍可持續關注；無論是載板、PCB或銅箔基板（CCL）供應鏈，均高度寄望AI 伺服器帶來的後續成長動能，隨輝達繳出第3季成績單，再度為供應鏈2025年營運展望挹注信心。

野村台灣高股息基金經理人姜柏全表示，美國經濟具有韌性，軟著陸機率高，第3季企業盈餘持續成長。2025年因全球景氣持續回升，AI相關仍是帶動整體產業成長的領頭羊。產業方面，看好AI、先進封裝、矽光子及共同封裝光學元件（CPO）長線趨勢，另外美國消費內需產業受惠於降息利多，在庫存水位已低的情況下，商品消費2025年重回成長可期。建議逢拉回時可多元布局AI伺服器與零組件、ASIC及IP、散熱、CCL及PCB、半導體、矽光子、摺疊手機及電力相關等受惠類股。

群益馬拉松基金經理人陳沅易分析，台股可維持多頭格局，帶來類股輪動機會，拉回擇優布局優質產業及個股。半導體庫存維持健康，CoWoS設備需求到2025至2026年仍強勁，相關檢測、機台設備持續業績成長，而生成式AI發展帶動伺服器需求，可留意相關表現。